Slapp av dette varer helt inn

Er det denne runden serien avgjøres? Mange hevder det. Er det nå Manchester City skal legge Liverpool bak seg for godt? Eller skal Liverpool gå forbi City og kanskje knabbe pokalen på oppløpssiden? En jevn sesong nærmer seg slutten. Søndag er det tid for storkamp i Premier League. Ligaens to beste lag skal gjøre opp om tittelen i verdens største liga. Før oppgjøret skiller det kun ett poeng i Citys favør.

En slik kamp mellom de to beste klubbene kan fort kalles en seriefinale, vinneren ligger godt an, kan man hevde. Men dette er samtidig bare en kamp av mange. Det vanker kun tre poeng om du vinner uansett motstander. Jada, de to klubbene kniver om tittelen denne sesongen. Men det holder ikke med tre poeng søndag for å vinne pokalen.

For selv om City skulle vinne og øke gapet til fire poeng, er det kun to runder som skal til før alt er snudd. De samme med Liverpool. Vinner de søndag er de to poeng foran City. Det er kun en runde det og med uavgjort, som ikke er veldig usannsynlig, skiller det ett poeng, akkurat det samme som før kampen. Veldig mye gjenstår før en vinner av denne sesongen er kåret.

Nå er det ikke sånn at pokalen deles ut søndag, det er tross alt 21 poeng til å spille om for både City og Liverpool etter denne runden. Men med seier er det fire poeng ned til Liverpool for Pep Guardiola og kompani. Hvor skal de tapene komme? Det er ikke mange topplag igjen for City etter Liverpool søndag. Det er West Ham, utover det er det lag på nedre halvdel som står for tur.

Liverpool har igjen blant andre Manchester United, Arsenal og Tottenham. Selv om Liverpool er i strålende form, kan ingen bli overrasket om det forsvinner noen poeng i løpet av våren. Men også City kommer til å avgi poeng, bare vent. Leeds borte kan bli vrien. Og det er alltid små tuer som velter store lass i Premier League.

Så, svaret på spørsmålet om serien avgjøres søndag? Et rungende nei. Dette vil bli tett. Ingen fare, men langt fra avgjort. Snubletrådene er mange i den engelske ligaen. Det er derfor vi sitter og ser på City mot Brighton neste runde og Liverpool mot Everton runden etter. Lite kommer til å være avgjort etter kampen søndag. I ligaen kan alle slå alle og selv de beste kan tape for bunnlaget. Derfor vil spenningen vare sesongen ut. Og akkurat det skal alle vi som følger Premier League være glade for.

