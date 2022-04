Fastpris bør bli lukrativt

Regjeringen vil gjøre fastpris på strøm mer forlokkende. Det jobbes nå med konkrete tiltak som skal gi bedre fastprisavtaler for husholdninger og vanlige bedrifter. Skattesystemet for vannkraften må endres for å få det til.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover langsiktige strømtiltak som skal avløse de midlertidige støtteordningene. Ett av disse grepene er å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre og rimeligere enn dagens. Her vil det også bli satt et tak på hva kraftprodusentene kan ta i påslag på strømprisen. Vedum varsler en stor skatteendring, men han gjør det samtidig klart at omleggingen ikke vil gi staten mindre skatteinngang over tid. Det skal bli interessant å se hvem som da må ta regningen. Det finnes ingen gratis lunsj.

Problemet er at dagens grunnrenteskatt har som hovedregel at kraften verdsettes i tråd med strømprisen i spotmarkedet. Ifølge kraftbransjen fører det til at skatterisikoen blir for høy dersom omfanget av langsiktige fastprisavtaler blir for stort. Enkelt sagt er kraftselskapene tjent med at flest mulig har avtaler hvor strømprisen følger spotmarkedet. Den jevne nordmann tar da risikoen, på godt og vondt. I dagens situasjon med rekordhøy strømpris blir det Ola og Kari som må punge ekstra ut. Mens kraftselskapene kan skumme fløten.

«Jeg forventer at bransjen raskt følger opp det de har signalisert, slik at de som trenger økonomisk trygghet kan sikre seg med fastprisavtaler til lavere priser enn det som finnes i dag», sier finansministeren. Han vil ha fastprisavtaler for tre, fem og sju år. Regjeringen tar sikte på at Stortinget kan behandle saken til høsten, slik at det nye fastprissystemet kan innføres 1. januar 2023. Samtidig bør det bli lettere å finne fram i jungelen av ulike typer kraftkontrakter. Mange føler seg lurt når det har gått en viss tid. Derfor må bransjen kjenne sin besøkelsestid.

Ola og Kari har i årevis vært nærmest bortskjemt med ganske lave strømpriser. Vi har blitt tutet ørene fulle med at det lønner seg å velge spotpris. Derfor er det under fire prosent av husstandene her til land som har fastprisavtaler på strøm. Til sammenlikning er denne andelen på 25 prosent i Sverige. I Danmark og Finland har halvparten av vanlige strømkunder fastpris.

Spotprisen er ikke så mye mer gunstig enn fastpris som mange tror. Flere bør derfor velge fastpris dersom man tror det blir vanskelig å betale høye strømregninger når vi får pristopper som nå i vinter. Det vil gi større forutsigbarhet og i så måte være en billig forsikring. Derfor er det positivt at regjeringen nå jobber fram et system som gjør fastpris på strøm mer lukrativt.

