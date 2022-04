Hegerberg og Graham Hansen: Dette kan bli dynamitt

At Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen gjenforenes har skapt en helt ny entusiasme og glød rundt et lag som skal ut i et svært spennende EM-sluttspill i England om tre måneder. Torsdag 7. juli spiller Norge sin første kamp i sluttspillet mot Nord-Irland i Southampton. EM blir en stor publikumsfest. Og for Norge kanskje en sportslig opptur.

Ada Hegerberg sa farvel til landslaget for snart fem år siden da EM-sluttspillet i Nederland endte med null seire og norske scoringer. Da var Ada og “Caro” fortsatt tidlige i sine karrierer, jentene som spilte sammen som tenåringer i Stabæk der de ble cupmestere sammen i 2012. Hegerberg scoret tre og Caro ett i 4–0 seieren over Røa i finalen.

Forventningene foran EM i 2017 var store. På banen klaffet det ikke. Og den nye landslagssjefen Martin Sjögren opplevde et sportslig mareritt med den følge at lagets mest profilerte spiller ikke ville være med lenger. Årsakene var den gang diffuse. Skulle dette laget gå i oppløsning?

Siden den gang har mye vært sagt og skrevet. På landslagets medietreff denne uka sa Caroline Graham Hansen at mye av den påståtte konflikten mellom Hegerberg og de øvrige jentene var medieskapt. Det er nok en sannhet med visse modifikasjoner. Ada Hegerberg blokkerte sine lagvenninner på sosiale medier og trengte en pause. Hun leverte en kravliste til forbundet som hun ikke vil dele offentlig. Nå er den åpenbart innfridd.

Det skal vi glede oss over. Det har vakt internasjonal oppsikt at en av verdens beste fotballspillere ikke ville spille for sin egen nasjon. Så må vi ha respekt for den tiden hun har trengt og måten hun har bygget seg opp både mentalt og fysisk etter å ha vært ute med skade i over et år. I løpet av denne tida har Caroline Graham Hansens karriere skutt fart i Barcelona og eksporten av andre norske spillere til utlandet har vært massiv. Det er bare å ta en titt på klubbnavnene som står bak de norske spillerne nå, sammenlignet med EM for fem år siden.

Returen til landslaget betyr også en betydelig vekst i interessen rundt landslaget som har sitt største publikum når det er på den internasjonale scenen. Kampen om oppmerksomheten har aldri vært tøffere. Nå er det en eksplosiv økning i publikumsinteressen for kvinnefotball i Europa, så får vi håpe det smitter til den norske Toppserien også.

Torsdag kveld gjør Ada Hegerberg sitt sportslige comeback og landslagssjefen drillet de to stjernene på topp på første trening. Nå handler det om Kosovo som motstander i en VM-kvalifisering som skal lede oss til VM i 2023 i Australia og New Zealand. Det bør bli en myk start for Hegererg. For det er urealistisk å vente for mye av henne nå. Norge slo Kosovo 3–0 i den første kampen i fjor høst. Deretter venter Polen på Ullevaal stadion kommende tirsdag, et lag vi bare spilte 0–0 mot i den første kampen. Kun vinneren av pulja går til VM og den antatte gruppefinalen spilles mot Belgia i september.

Da er EM-sluttspillet i England over og vi vet mye mer om hvordan dette comebacket har gått. Gjenforeningen denne uka ble en “feel-good”-seanse der smilene var brede. Det har i hvert fall skapt en ny energi rundt laget som det vil være forbausende om ikke slår ut på banen. Akkurat nå har Norge noen av verdens mest ettertraktede spisser for begge kjønn. Det er ikke synsing, men fakta.

PS. Kampstart er 18.00 og oppgjøret sendes på NRK1.

