Hegebergs spisskompetanse: Målteft satt i system

Norge har to av verdens beste angrepsspillere i Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg. Hvordan ville de framstå sammen etter nesten fem års atskillelse?

Første svaret fikk vi etter tre minutters spill i denne VM-kvalifiseringskampen: Caro driblet vekk det som var, Ada var på rett sted, men skuddet gikk hårfint utenfor. Atten minutter senere: Caro driblet vekk det som var, overlegget gikk rett til Ada som stående kunne heade ballen rolig i mål.

Da var stresset borte, Ada Hegerberg var tilbake, og det fortsatte selvfølgelig med to scoringer til før hun ble byttet ut med Celin Bizet Ildhushøy kvarteret før slutt.

Et oppsiktsvekkende comeback var fullført, en smilende fersk fotballpresident Lise Klaveness satt på tribunen i Sandefjord og så at hennes første store bidrag var fullendt, å få Ada Hegerberg tilbake på landslaget.

Det var lov å være skeptisk, først og fremst fordi Hegerberg har vært over et år på sidelinja med skade og det var lov å lure på hvor hun sto sportslig. Kosovo er ingen stor målestokk, men vi fikk se Hegerbergs spisskompetanse uavhengig av motstander: Evnen til å være på rett sted til rett tid og beherskede avslutninger slik bare de mest notoriske målscorerne gjør det: En heading, en flikk fra kort hold og et bakromsløp med avslutning mellom beina på keeper. Nå som før: Hun evner å avslutte fra alle vinkler.

Da er det all grunn til å tro på dette landslaget. For Caroline Graham Hansen skulle jo også hatt et par mål i denne kampen der nøkkelspillere som Maren Mjelde og Guro Reiten var ute med korona. Vi har et EM-sluttspill tre måneder unna som kan bli gøyalt med denne gjengen. Denne kampen handlet om veien til VM i Australia og New Zealand i 2023.

Nå har vi bare snakket om veteranene. Koblingen med den yngre garde er løfterik. I Julie Blakstad har landslaget fått en fantastisk innleggsfot fra venstre. Og tidligere VIF-spiller Celin Bizet Ildhushøy scoret altså sitt fjerde mål på landslaget på fem kamper tross lite spilletid i Paris Saint-Germain.

Så gjenstår bare et stort men. Forsvarsspillet må bli sikrere. De få gangene Kosovo kom ble det farlig. Hvordan vil dette laget tåle å bli presset bakover? Det blir en annen type kamp mot Polen på Ullevaal tirsdag og da får vi kanskje første svar på det.

Men folket har fått et landslag med de største artistene på plass og mest imponerende var det at over 4000 tilskuere trosset snø og vind i sommerbyen Sandefjord. Det varmet også samtlige spillere denne vårvinter-kvelden.





