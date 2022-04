Når vold er politisk kommunikasjon

El Salvador er på ingen måte ukjent med vold. Helt fra borgerkrigens slutt i 1992 har landet toppet drapsstatistikken. I flere år har man registrert flere enn 100.000 drap per innbygger. Men så begynte tallene å falle rundt 2017. I 2021 hadde det falt til 17. Det er viktige tall i El Salvador. Mens nordmenn flest vet hva renta er, og mange også kjenner oljeprisen, kjenner salvadoranere drapstallene, og dømmer sine politikere etter dem. Det gir de tre gjengene som kontrollerer El Salvadors nabolag stor politisk makt.

El Salvadors president Nayib Bukele har gjort seg kjent i verden med gjøre El Salvador til det første landet i verden som innførte Bitcoin som obligatorisk betalingsmiddel. I El Salvador er han først og fremst populær fordi han har tatt æren for den relative freden. Da han kom til makten tvang han igjennom en ny sikkerhetsplan, som ifølge ham hadde skapt fred ved å militarisere større deler av landet.

Men mange hadde en annen teori: Bukele hadde forhandlet med gjengene. Det er ikke første gang myndigheter i El Salvador har gjort det. Det skjedde også i 2012, da en tidligere regjering fremforhandlet en våpenhvile med det som da var to gjenger – Mara Salvatrucha og Barrio 18 (den siste er nå delt i to: 18R (Revolusjonære) og 18S (De fra sør). Mot å få drapsratene ned, fikk lederne i gjengene bedre soningsforhold i fengslene, men viktigere: de fikk penger av staten (rundt elleve millioner dollar) som de kunne investere i lovlig virksomhet for å slutte med kriminalitet.

El Salvadors president, Nayib Bukele, «verdens kuleste diktator» som han kaller seg selv, skriver kronikkforfatter Benedicte Bull. Her fra 3. februar i år. (JOSE CABEZAS/Reuters)

Resultatet av våpenhvilen var at drapstallene stupte – en stund. Men samtidig gjorde avtalen for alvor gjengene til en politisk aktør, som politikerne kunne forhandle med når de trengte å sikre seg støtte lokalt eller nasjonalt. Det gjorde også gjengene mer profesjonelle: med millioner av dollar mellom hendene til gjenglederne ble det etablert «finansdepartement», «utenriksstasjoner» og «kommunikasjonsavdelinger». Og det visket ut en del av skillet mellom næringslivet og gjengene. Fra før var det tett knyttet sammen, siden gjengene først og fremst lever av å presse penger av småbedrifter. I mange nabolag er de en del av samfunnet. Da våpenhvilen sprakk, steg drapstallene til himmels igjen.

Bukele er i ferd med å gjøre El Salvador til Latin-Amerikas nyeste diktatur. — Benedicte Bull

Akkurat hva Bukele har gitt i bytte mot lavere drapsrate nå er usikkert. Men mye tyder på at gjengene har fått tilført nye midler, og at Bukele har sikret at de skal få fortsette utpressingen av småbedrifter, blant annet busselskapene. Bukele er i ferd med å gjøre El Salvador til Latin-Amerikas nyeste diktatur. Det har han gjort ved å på den ene siden samle sentral politisk makt i egne hender, og personlig trakassere alle som sier ham imot, og på den andre siden gjøre avtaler med de som har lokal politisk makt. Det er både gjenger og ulike former for organisasjoner, som grupper av gateselgere og buss-eiere.

Internasjonal prestisje og støtte skulle sikres gjennom Bitcoin-eventyret. Men to ting har skjedd den senere tiden som ødela strategien: internt er Bitcoin ubetydelig – folk bruker dollar i cash, men Bukele har tapt store summer som han har investert i krypto. Samtidig har hans forsøk på å kontrollere busselskaper – som også er en politisk maktfaktor – tatt viktige inntektskilder fra gjengene.

Å begå 80 drap på en helg var et signal om at gjengene er misfornøyde med hva de har fått igjen. Et lik ble plassert ved «Surf City», et av utstillingsvinduene som skulle vise verden at El Salvador var blitt et hipsterparadis, og Bukele «verdens kuleste diktator» (som han gjerne kaller seg selv). Svaret fra Bukele var raskt og brutalt. Over 5.000 mennesker ble arrestert og sendt i høysikkerhetsfengsler uten verken advokat eller rettergang. Unntakstilstand ble innført og det ble gitt grønt lys til sikkerhetsstyrker for brutal behandling både i og utenfor fengslene. Nye, strengere lover ble hasteinnført. Bukele smurte bilder av halvnakne gjengmedlemmer i håndjern som blir trakassert av militære og politi, utover Twitter. Samtidig sendte han spydige beskjeder til menneskerettighetsforkjempere verden over om at «hvis dere er så glade i disse bandittene, så kom og hent dem».

Å begå 80 drap på en helg var et signal om at gjengene er misfornøyde med hva de har fått igjen. — Benedicte Bull

Mens El Salvador lenge har hatt voldsproblemer, har den siste ukas utvikling vist for all verden faren med at menneskeliv blir redusert til statistikk og stemmekveg. Bukeles geniale bruk av sosiale medier og smarte forføring av Bitcoin-entusiaster verden over, har tåkelagt den mest effektive nedbygning av demokratiske institusjoner og menneskerettigheter vi har sett på lenge. Igjen sitter Nayib Bukele og hans klan, med nærmest all makt. Men igjen sitter også en salvadoransk befolkning som har skjønt at den lever på nåden ikke bare til presidenten, men også avtalene som han inngår. Også verden for øvrig bør ta notater for å forstå hvordan vold og sosiale medier smelter sammen i et personalistisk styre på veien mot et diktatur.

