Vålerenga opp tre plasser. Dette er Dagsavisens tabelltips

For de fleste fotballsupportere er sesongen som nå kommer nitti prosent lidelse og ti prosent uhemmet glede. For de bortskjemte, de som kobler seg på evige vinnerlag, kan det være motsatt. Men de er i et rungende mindretall.

For Vålerenga er denne uka illustrerende. Da Joacim Jonsson overraskende ble presentert som ny sportssjef på Valle, tok det rimelig av i sosiale medier. Han bidro ikke til å dempe optimismen. Den profilerte fotballeksperten fra Eurosport-systemet hadde VIF på 4. plass på sitt tabelltips. Men det var før denne nyheten kom, annonserte han ved presentasjonen. Svensken kommer inn med masse positiv energi. Men vi er enig i hans opprinnelige tips.

[ Vålerenga på plass i Molde. Stengte treningen ]

Dag-Eilev Fagermo fulgte opp. “Med to verdensmestere her kan det jo ikke bli 7. plass igjen”, sa han. Og gnistregnet hadde ikke lagt seg før Aron Dønnum ble presentert som en hjemkommen sønn dagen etter. Seansen ble lagt til Vålerengas supporter-sjappe. Her skulle alle få være med på moroa.

Nå er Vålerenga i Molde og der er det meldt fire grader og øsende regnvær under lørdagens serieåpning. Det er mange som kan få kjølt seg ned. Men man skal nyte den gode følelsen så lenge man kan. Dette er jo et såkalt uskyldig spill som bare skal gi glede. Men alle føler det ikke slik. Vålerengas egen målsetning er Europa 2023. Da må man enten vinne cupen eller ta medalje i serien.

Får vi et like hjertelig håndtrykk mellom Molde-trener Erling Moe (t.h.) og Dag-Eilev Fagermo etter lørdagens serieåpning? (Terje Pedersen/NTB)

Dagsavisen lander Vålerenga på en 4. plass, hårfint over mange andres tips. Kjedelig? Nja. Realistisk? Nja. Men alle vet at det når som helst kan eksplodere i riktig retning. Bodø/Glimt har vist at fotball ikke styres av spillernes tidligere meritter. Men av klubbens. Laget som har tatt norsk fotball med storm er satt sammen av en trener som fikk sparken i Brann og Åsane og spillere som mange andre klubber aldri hadde tenkt på. Nå er mange av dem solgt unna, og fellesnevneren for dem er at nesten ingen spiller fast i sine nye klubber.

[ Molde-treneren om Fagermo: - Han gruer seg ]

Så i det bildet kan hvem som helst få suksess. Hvorfor tror vi Vålerenga får fremgang? Fordi Vidar Örn Kjartansson scorer igjen og lagets offensive kvaliteter er kraftig forsterket ved Aron Dønnums retur. Men han er bare på gjestevisitt halve sesongen. Mange trodde Amor Layouni skulle bli solgt torsdag kveld, men det skjedde ikke. Layouni har også hatt sportslig framgang i vår. Og med Osame Sahraoui og Taofeek Ismaheel også på kantene er det ikke plass til alle. Her kan det bli spennende omstokkinger. Og salg. Men Dønnum og Ismaheel er altså ikke VIFs eiendom.

VIF anno 2021 var laget som slapp inn nest færrest mål, men scoret altfor lite. I vår har det trygge forsvaret vært mer vaklende. Vålerenga har sluppet til altfor mange sjanser. Men det er stor forskjell på treningskamper og tellende oppgjør. 3–3 mot Häcken, 1–3 for HamKam og 1–1 mot Sogndal er de tre siste treningskampene på Intility. Resultatene skremmer ingen. Men en seier i åpningskampen nuller ut alt. Og på de to siste sesongene har Vålerenga bare ett eneste tap på hjemmebane. I fjor hadde de sju uavgjorte kamper hjemme, 12 totalt, ingen hadde flere. Hvis noen av disse kampene vippes riktig vei, klatrer man på tabellen.

VIF må bli bedre på bortebane for å kunne blande seg inn i tetkampen. De to første bortekampene spilles i Molde og Bodø. Her har man fått noe å strekke seg etter. Men her handler det antagelig om en dose større kynisme. Vålerenga trenger ikke spille festfotball på bortebane, det er viktigst på Intility.

[ VIFs avtroppende sportssjef fortsetter i fotballen ]

For i årets eliteserie er det muligheter. Konkurrentene er ikke styrket. Molde har mistet toppscoreren (Ohi Omoijuanfo), som sto for 27 scoringer i fjor, Viking har mistet midtbanedynamoen (Joe Bell) og i Kjetil Rekdals Rosenborg er det mer kaos enn kontroll. Dette kan bli moro!

PS. Ved fjorårets tips hadde vi ingen lag på riktig plass. Men vi var kanskje de eneste som tippet Brann ned. Det var jo noe.

FAKTA

Dagsavisens tabelltips:

1. Bodø/Glimt

2. Viking

3. Molde

4. Vålerenga

5. Rosenborg

6. Odd

7. Sarpsborg 08

8. Lillestrøm

9. Strømsgodset

10. Tromsø

11. Haugesund

12. Kristiansund

13. Aalesund

14. HamKam

15. Sandefjord

16. Jerv