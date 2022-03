Fagermo og Jonsson, VIFs stilskifte

Den 47 år gamle svensken har de siste årene vært en svært profilert og hardtslående kommentator i Discovery-systemet. Ikke minst har Vålerenga fått hard kritikk fra hans side for sin fiasko-sesong i fjor med enda en 7. plass. Sånn kan det ikke fortsette og vi vil tro Jonsson er ansatt for å snu dette.

– Ingen hadde vel trodd det var mulig å få inn en som er større i kjeften enn meg, sier Fagermo til VIFs hjemmeside. Da er vel tonen slått an. Og det er opplagt at Fagermo får en utfodrer. Det kan være nyttig.

Hvis Vålerenga holder fast ved den stillingsinstruksen som forgjenger Jørgen Ingebrigtsen har fulgt, er det mye mer enn A-laget Jonsson skal ha ansvaret for. Ungdomsavdelingen og talentutviklingen er en like stor del av jobben i tillegg til å holde orden på spillerlogistikken sammen med hovedtreneren. Men det er ingen tvil om at Fagermo har siste ord i diskusjonen om hvem som skal ut og inn i Vålerengas spillertropp.

Jonsson vil ha rolleforståelse nok til å vite hva han går til. Som fotballekspert på TV var jobben å finne faglig funderte spissformuleringer i en folkelig innpakning. Det er liten tvil om at han klarte det. Han kan snakke i store bokstaver i Vålerenga også, men med en annen framtoning.

Vi vet ikke hvilke andre kandidater som var nærmest jobben, men valget av Jonsson innebærer en stilendring. Profileringen av VIF utad blir opplagt en viktigere del av jobben enn det Jørgen Ingebrigtsen sto for. Det er for stille om Vålerenga. Mediemessig er det nesten bare oss i Dagsavisen som har fulgt dem tett. Sjuendeplasser fenger ikke. Intility Arena har bare vært fullsatt en eneste gang og det var i åpningskampen mot Sarpsborg i september 2017.

Joacim Jonsson var en frisk midtbanespiller i Fredrikstad og han var sportssjef i samme klubb i mange år inntil det skar seg med styret i 2013. Den unike lidenskapen i Fredrikstad rundt byens fotballag er helt annerledes i Oslo. Vålerenga er laget for Oslo øst. Ikke vest eller nord. Han er i norsktoppen når det gjelder å ha overblikk over det norske og skandinaviske spillermarkedet. Men som han vet så godt er kunsten i dette markedet å finne spillere som passer inn i et lags mønster. I veldig kort versjon er Bodø/Glimts suksess tuftet på evnen til å få gråstein til å glitre. Gjennom geniale, kollektive løsninger.

Eliteserien i fotball 2021: Kristiansund - Vålerenga (2-1). Dag-Eilev Fagermo får en utfordrer i VIF-systemet. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Spenningsmomentet blir hvordan to store personligheter vil evne å samarbeide. Som Dag-Eilev Fagermo nylig utdypet i Dagsavisens podkast Trikkeligaen vil han være øverste ansvarlige for A-laget. Sportssjefen skal rapportere vil ham. Vi husker hvordan det skar seg i Lillestrøm da Tom Nordlie skulle være hovedtrener og Jan-Åge Fjørtoft sportssjef. Men når Fagermo ønsker seg Jonsson på laget, er det en grunn til det.

Det er mange forskjellige måter toppklubbene er organisert på. Modellen VIF velger må være gjennomtenkt. I handlingsplanen står det at Vålerenga skal være “Norges beste utviklingsklubb”. For Dag-Eilev Fagermo er det viktigere å vinne neste fotballkamp fordi VIF i hans øyne vil være en medaljekandidat hvert eneste år. Det vet vi Joacim Jonsson er helt enig i.

