Ikke straff ren norsk kraft

Norsk strøm er ekstra dyr fordi land i Europa må finansiere eget grønt skifte. Den skitne europeiske strømmen er nemlig pålagt CO2-prising, som i realiteten smitter over på norske strømkunder.

«Det er naturlig å tenke omvendt. Vi burde slippe billigere unna fordi vår kraft er utslippsfri og ren», skriver redaktør Anders Bjartnes i nettstedet Energi og Klima. Han mener at Stortinget må få på plass et system som hindrer staten å beslaglegge hele profitten når vannkraften blir mer verdt. Grunnrenta bør sendes til folket, er budskapet fra Bjartnes.

At staten blir rikere, er en fattig trøst.

Det er flere faktorer som har ført til vinterens rekordhøye strømpriser i Sør-Norge, der koblingen til Europa et sterkere enn i nord. Den viktigste er de svært høye gassprisene i Europa. Videre er kvoteprisen på CO2-utslipp mer enn doblet. På toppen av dette kommer de nye utenlandskablene, som ifølge Statnett utgjør ti prosent av strømprisøkningen.

Anders Bjartnes viser til at CO2-prisingen av strømmen i Europa betyr at den norske strømprisen øker med 30 øre per kilowattime. I praksis betaler den jevne husstand i Sør-Norge dermed 4.800 kroner ekstra i strømregning siden Europa har mye uren strøm. Bjartnes har et godt poeng når han foreslår at denne ekstraprofitten bør sendes tilbake til folket. At staten blir rikere, er en fattig trøst for nordmenn som straffes med ekstra høye strømregninger.

Det er et godt prinsipp at forurenser skal betale. CO2-prising gjennom avgifter og kvoter er i så måte et fornuftig og effektivt system. Men dette systemet må være målrettet. Det synes ikke å være tilfelle når fornybar norsk vann- og vindkraft nå blir straffet. Etter hvert som Europas strømforsyning blir mindre avhengig av kull og gass, vil riktignok CO2-prisingens betydning for norske kraftpriser falle. Men det vil ta noen tiår før denne effekten er nullet ut.

Det gir liten mening at norske strømforbrukere skal betale for at utslippskostnadene øker i Europa siden mye av strømmen der kommer fra forbrenning av kull og gass. Industrien i Norge får kompensert for CO2-prisingen av strøm i Europa. Det samme bør gjelde for annen næringsvirksomhet og vanlige husholdninger.

Den midlertidige statlige strømstøtten er en god ordning, og den er klokelig forlenget fram til mars neste år. Men da bør det innføres en ny permanent ordning der norske strømkunder får kompensert for den europeiske CO2-effekten. Dette bør bli synlig som avslag i strømprisen. Men ekstrautgiftene som veltes tilbake til staten, bør betales ved å øke skattenivået. Det finnes ingen gratis lunsj.

Poenget er at vi må få en mer reell strømpris her til lands. Det vil skape mer legitimitet og bedre oppslutning om systemet.

