Endelig litt jubel for Vedum

Det må ha gjort godt for finansminister Trygve Slagsvold Vedum å tale til landsstyremøtet i Senterpartiet mandag ettermiddag. Han fikk stående applaus, rent av trampeklapp, da han gikk opp på podiet. Etter mye kjeft og dårlige meningsmålinger, var det godt å komme hjem til sine egne.

Det meste handler om krig om dagen, så også Vedums tale til partikameratene. Han snakket om det absurde i å måtte ta «mørke avgjørelser» om våpenforsendelser på «en lys vinterdag». Han sa at Senterpartiet, som landets nest største ordførerparti, har et spesielt ansvar for å integrere et hittil ukjent, men trolig massivt, antall ukrainske flyktninger til landet vårt. Og finansministeren gikk nesten helt Kennedy da han sa: «Ikke still spørsmål om hva regjeringen kunne ha gjort, men om hva du kan gjøre lokalt» for å hjelpe flyktningene. Bare slik unngår vi friksjon, sa Vedum.

Vedum lover i alle fall at han ikke har glemt vanlige folk

Krigen gir seg direkte utslag også på andre måter. Regjeringen kommer med en Ukraina-proposisjon fredag, med konkret politikk for å styrke forsvaret, den sivile beredskapen og å legge til rette for flyktninger som kommer til landet.

Finansministeren ville ellers skryte av alt regjeringen faktisk har gjort. Viken er vedtatt oppløst. Vestfold og Telemark går samme vei, og Finnmark og Troms. Det blir studietilbud på Nesna, det er tatt grep om ferjeprisene, domstolsstruktur og politibemanning. Og på fredag vil regjeringen foreslå opprettelsen av et Tromsø-kontor for Statens pensjonsfond Norge – altså Folketrygdfondet. Det skal kunne investere i unoterte aksjer og slik bidra til verdiskapning i distriktene.

Regjeringens og Senterpartiets problem er selvsagt at befolkningen ikke er så opptatt av et Tromsø-kontor for Statens pensjonsfond Norge akkurat nå. Vi er opptatt av krig, strøm, matvarepriser, rentenivået og bensin, i vilkårlig rekkefølge. Det aller meste av annen politikk blir borte i krigståka eller den evige strømmen av kritikk og frykt for den gryende dyrtiden.

Regjeringen har satt ned en energikommisjon. Og det vil komme politiske grep som skal løse energisituasjonen, lover Vedum. Grep som skal gjøre oss mindre utsatt for markedsråheten. Men det krever tid og tålmodig arbeid, i en tid preget av nervøsitet og mangel på tålmodighet. Dette er ikke så lett å få til å gå opp.

Det er heller ikke enkelt å forklare befolkningen i et land med en styrtrik stat hvorfor det ikke bare kan pøses ut penger for å få ned prisen på basisvarer. Det hjelper liksom ikke uansett hvor mye finansministeren prøver forklare at noen hundrelapper ekstra i strømstøtte vil drukne i renteøkninger om han ikke holder igjen på pengene.

Vedum lover i alle fall at han ikke har glemt vanlige folk. Folk i Norge som tjener mellom 300.000 og 700.000, skal komme bedre ut av denne krisa enn de gikk inn i den, lovte han i talen og i intervjuer i etterkant. Det blir ikke enkelt, innrømmer han, men det er målet.

Partikameratene på landsstyremøtet tror på Vedum. Det er et helt åpent spørsmål om befolkningen gjør det samme.

