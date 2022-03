VIFs årsmøte: God, men stram økonomi, intet mas om seriegull

Snaut 100 medlemmer møtte opp på Vålerenga Fotball Elites årsmøte mandag kveld. Der kunne styreleder Tuva Ørbeck Sørheim legge fram kanskje tidenes største overskudd på 15,5 millioner kroner (etter skatt). Ingen kunne huske noe større overskudd i klubben. Men: Alle pengene er ikke på plass. Derfor måtte leder av kontrollkomiteen, Odd Skarheim understreke: Likviditeten (altså pengene som er tilgjengelige for å betale lønninger) er stram. – Vi har ingen buffer, sa han.

Hvorfor? Det kunne økonomisjef i Vålerenga Fotball AS, Rune Riberg holde en lengre forelesning om. Inntektene av spillersalg er bokført på 2021-regnskapet, men det tar tid før pengene kommer inn. De er fordelt de tre neste årene etter avtaler med de kjøpende klubbene. 38 millioner kroner er fortsatt utestående, men kommer altså inn i løpet av 2022, 2023 og 2024.

Han prøvde å forklare kompleksiteten rundt spillersalg og kjøp som inkluderer breddeklubb, eliteklubb og AS, solidaritetsmidler, sign-on-fee som også fordeles over flere år og avgift til agenten på 7,5 prosent av netto overgangssum. Også er det et eget regnskap for VIF Fotball A/S (egenkapital på 38 millioner), som har rettighetene til spillerne. De har sitt eget årsmøte. Men kort fortalt er Vålerenga i grønn sone sett med NFF-øyne. Det betyr god økonomisk kontroll. Og vi la merke til at samlede lønnsutgiftene til spillere og trenere var lavere i 2021 enn året før.

Styreleder Sørheim konkluderte også med hva Vålerengas målsetting er: «Vi skal være Norges beste utviklingsklubb». I det ligger budsjettert spillersalg på 20 millioner kroner i 2022, samtidig som klubben forsterker sitt samfunnsnyttige oppdrag. Men hun vil også ha større engasjement i og rundt klubben. – Vi jobber hver dag for å få flere tilskuere på kamp og jeg ønsker meg en medlemsstyrt klubb med 3000 medlemmer, sa hun.

Hovedtrener Dag-Eilev Fagermo var den eneste som snakket om medaljer på årsmøtet, av den enkle grunn at han mener en klubb som VIF skal kjempe om medaljer hvert år. Han ønsker seg ikke flere 7.-plasser. Men målsettingen følges om å ha et ungt lag (det yngste i Eliteserien) med spillere hovedsakelig fra Stor-Oslo. Samtidig har klubben hentet inn forsterkninger for å kunne kjempe i toppen.

«All makt til Fagermo», skrev vi før møtet. Ble det bekreftet? Fagermo måtte forklare hvorfor både sportssjefen (Jørgen Ingebrigtsen) og hans to assistenter (Kenneth Dokken og Igor Aase) alle har sagt opp. De to siste har forlatt klubben og er erstattet av nye. Fagermo avviste samarbeidsproblemer. Men hva med den nye sportssjefen? Blir han sjefen til Fagermo eller underlagt ham? «Den nye sportssjefen skal rapportere sportslig til hovedtrener og administrativt til daglig leder», opplyste styreleder Sørheim på spørsmål fra salen. Hun har ansvaret for å ansette den nye sportssjefen.

Hun fortsetter som styreleder, og inn i det nye styret kommer Ole Kristian Sandvik som varamedlem, profilert talsmann for norske supporteres ønske om boikott av fotball-VM i Qatar og også medlem av NFFs Qatar-utvalg. Han uttrykte stolthet over en klubb som allerede hadde tatt ansvar for ukrainske flyktninger og en klubb som vil bli økonomisk uavhengig av rike onkler og på sikt bli medlemsstyrt.

Så forlot de kantina på Intility Arena med et kortsiktig mål: Å vinne serieåpningen mot Molde 2. april. Men hvem skal profileres på drakta der generalsponsor DNB er ute? Daglig leder Erik Espeseth, som er delvis tilbake etter lang tids sykemelding etter en ulykke, sier til undertegnede etter at møtet er over: – Da kan jeg bekrefte at ny generalsponsor er på plass, men vi kan ikke fortelle hvem ennå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen