All makt til Fagermo

Det er meldt rekorddeltakelse på mandagens årsmøte i Vålerenga Fotball Elite. Hovedgrunnen til det er at klubben har mobilisert for å få flere medlemmer.

Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim hadde en vellykket opptreden på fotballtinget der VIF fikk gjennom viktige politiske vedtak med hensyn til hva slags regimer norsk fotball kan samarbeide med.

Men hva skjer internt i klubben? Ingen er fornøyd med fjorårets 7. plass, men veldig mange er fornøyd med det økonomiske overskuddet som blir av historisk karakter. Klubben har solgt spillere for over 100 millioner kroner, men har ikke truffet like godt med erstatterne.

Det mest spennende rundt VIF nå er hvem og hva slags leder de leter etter som ny sportssjef. For det gjøres en viktig endring. Sportssjefen skal rapportere til hovedtrener (Dag-Eilev Fagermo), mens Fagermo skal rapportere til styret. Da er spørsmålet hvilken makt sportssjefen i realiteten får.

Jørgen Ingebrigtsen sa overraskende opp jobben nylig og begge fjorårets assistenttrenere er ute av klubben.

I et intervju med Dagsavisen vile ikke Ingebrigtsen ha noen endring av sportssjefens rolle, men det er utvilsomt at vedkommende dras i flere retninger. For han er ikke bare ansvarlig for A-laget (noe han kanskje ikke blir lenger), vel så mye tid går med til å organisere ungdomsavdelingen. Og der er VIF beviselig blant landets beste.

Det er mange ressurser i VIF nå, ikke minst trenere og ledere med toppfotballerfaring rundt begge A-lagene for menn og kvinner. Trond Fredriksen og Steinar Pedersen har trent Aalesund, Start og Jerv, Thomas Hafstad i utviklingsavdelingen har bakgrunn fra Tromsø. Men til nå har menn og kvinner levd to atskilte liv i Vålerenga, de er heller ikke organisert i samme juridiske enhet.

Årsmøtet kan få mene noe om dette mandag. Men det er liten tvil hvem som får bekreftet hovedansvar for alt som skjer rundt flaggskipet: A-laget for menn. Tre bokstaver etter hverandre i alfabetet. DEF.

