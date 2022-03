Rakner det for Chelsea nå?

Chelsea ligger farlig an nå. Riktig farlig. Sportslig går det slettes ikke så verst, men på kammerset er det kaos. Klubben spiller med en midlertidig lisens og har forbud mot å signere nye spillere og forlenge eksisterende kontrakter. Lisensen går enn så lenge fram til 30. mai. Etter det vet ingen hva som kan skje. Så mye som 10 spillere kan være på vei ut. Alt fordi eieren er den russiske oligarken (en gang verdens rikeste russer) Roman Abramovitsj. Han har sanksjoner mot seg og ønsker å selge klubben. Han kan i prinsippet selge klubben nå med en gang, dog uten at Abramovitsj kan tjene noe på dette. Og her ligger det litt trøbbel. Chelsea har nemlig lånt rundt 20 milliarder kroner av eieren sin. Disse pengene vil nok Abramovitsj ha tilbake. En ny eier virker dermed et stykke unna.

Chelsea får ikke selge skjerf, drakter og supporterutstyr og dette gjør det ikke noe enklere for klubben. Sportslig går det slettes ikke så verst med Chelsea. Det er på kammerset det er trøbbel. Blir manager Tuchel? Hva med spillerne? Er det dårlig stemning innad? Får de lønn? Slikt skaper fort uro.

Skulle Chelsea rakne nå, kan det fort prege kampen om plassene blant topp fire i Premier League. Chelsea ligger på tredje plass nå, med 56 poeng og 11 kamper igjen å spille. Ned til Arsenal som har 13 kamper igjen, er det åtte poeng. Ett poeng bak der finner vi Manchester United, men med kun ti kamper igjen. De siste sesongene har det holdt med 67 poeng for å kapre en plass i Champions League. Bak United finner vi West Ham (ti kamper igjen) og Tottenham (12 kamper igjen) på 45 poeng. 23. april møtes Arsenal og Manchester United, og da kan mye enten være avgjort, eller avgjøres. For det er bare plass til fire klubber på topp fire. Noen skal altså ut av listen. Men hvem?

Denne sesongen må nok United, over 70 poeng for å havne foran Arsenal på tabellen. Det betyr at United bør vinne åtte av sine siste ti skal de kvalifisere seg for Champions League. Da ender de på 71 poeng. For Arsenal kan det holde med seks seirer og tre uavgjorte på sine siste 13 kamper. West Ham må nok vinne ni av sine siste ti, mens Tottenham bør vinne ni på sine 11 kamper. Nå skal flere av lagene i toppen møte hverandre, så få om noen vil vinne resten av matchene sine. Arsenal har et særlig tøft program, for eksempel. Og som en start på oppgjør som kan avgjøre sesongen, skal Tottenham til Old Trafford for sen kamp lørdag. Taper United mot akkurat Tottenham er United så godt som ristet av i kampen om topp fire. Tottenham kan muligens leve med et tap mot United, men da henger håpet i en tynn tråd. West Ham får besøk av Aston Villa og skal kunne sanke tre poeng der. Chelsea får besøk av Newcastle søndag og vi får en pekepinn på hvor klubben står.

Hver eneste runde framover vil ha en «cupfinale» der noen enten mister alt håp eller fortsatt er med i kampen. Og da har vi ikke engang vært innom nedrykkskampen der seks klubber kjemper med nebb og klør. Eller City og Liverpool som gjør opp om gullet. En lang sesong går mot slutten og alt skal avgjøres på noen få uker. Vi går en heftig vår i møte.

