I hodet på en skihopper med stor risiko

Bakkerekorden og verdensrekorden i Vikersundbakken er på 253,5 meter og tilhører Stefan Kraft fra Østerrike. Det er den hopperne vil strekke seg ned mot når kvalifiseringen begynner foran VM i Vikersund torsdag ettermiddag.

Det kribler i magen, men på en positiv måte, sa Tande etter at han sensasjonelt vant i Holmenkollen søndag. Men også han vet at skiflyging er noe helt annet. For snart et år siden var han uten hjerteslag i noen minutter da han lå i bunnen av bakken i Planica etter et fall som ble så dramatisk at TV-stasjonene sensurerte det bort.

Men da Daniel-Andre Tande våknet av koma på sykehuset og fikk summet seg, tok han en smarttelefon og fant fram klippet på YouTube. Og han likte det han så. I den forstand at han er eier av et av hopphistoriens mest dramatiske fall. Han syntes det var litt tøft, sier han i NRKs dokumentar om hele hendelsen.

Alle skihoppere kjenner på ekstra nerver når de entrer disse bakkene der man kan hoppe hundre meter lengre enn i vanlige, store hoppbakker. En av årsakene er åpenbar: Man kan ikke trene skiflyging. Det er ikke lov. I skiflyging er det kvalifisering og renn. Man må trene i mindre bakker og overføre egenskapene til den store.

Når det går galt, går det så galt som det gjorde i Planica. Tande er også redd. Men han hevder nervene er av det positive slaget, de som gir energi, ikke tapper den. Verre er det for hans pårørende.

Tande har åpent fortalt om alle ulykkene og tragediene som har fulgt ham. Om hans egne ulykker og lillebrorens selvmord. Likevel møter vi en optimist som utstråler livsglede og optimisme hver gang vi møter ham. I Holmenkollen kom tårene. Det kan de gjøre de neste dagene også. Han angriper sin verste ulykke med pågangsmot. Men i et intervju med NRK innrømmer han at han fortsatt kan trekke seg fra hele greia.

Vi ønsker ham uansett lykke til i en type svev som vi andre dødelige ikke har forutsetninger til å beskrive. Vi må bare stole på hans egen vurderingsevne. Det viktigste er at han lander på begge beina. Lengden bryr vi oss ikke om. Men det gjør Tande.

PS. Torsdagens kvalifisering starter klokka 15.50 og sendes på NRK1.

