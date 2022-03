Én kamp om partiets sjel. Én om byens sentrum. Og én om atomets kjerne

Det var årsmøtehelg. Både Oslo SV, Oslo MDG og Oslo Frp skulle legge planen før planen. Det som i prinsippet skulle være tre rolige vente-årsmøter før alt smeller neste vinter. Når det virkelig nærmer seg et nytt valg.

Og rolig blei det. I hvert fall i to av tre partier.

Sjokket var nemlig stort i Oslo Frp, da de greide å gjennomføre et årsmøte uten en eneste skikkelig skandale. Ingen eksklusjoner, eller svære utblåsinger, og ingen kjempekonflikter som førte til rasende avisoppslag. Husk, det er bare litt over ett år sida lederen i Oslo-partiet blei kasta på dør og ikke engang fikk lov til å være vanlig medlem lenger. Og den beryktede uttalelsen om Frp som et «patriotisk fyrtårn»? Det var årsmøtet for to år sida. Men ikke denne gangen.

Intet nytt er kanskje godt nytt for Oslo Frp. I mangel på skikkelig drama diskuterte de ting som superbusser i stedet for trikk, klassisk arkitektur i stedet for moderne, rusomsorg i den gamle delen av Oslo Fengsel, og ja til atomkraftverk. Sistnevnte er jo i det minste et litt vågalt utspill å komme med, akkurat når hele verden handler jod-tabletter som Pepsi Max på Nordby-senteret.

Enda mer oppsiktsvekkende var det i noen minutter, da en avis skreiv at Oslo Frp vil ha atomkraftverk i Oslo. Men vedtaket sier altså bare at de vil at Oslo kommunes kraftselskaper skal kikke på om atomkraftverk er en god plan framover. Vi trenger med andre ord ikke å frykte for siktlinjene i Groruddalen helt ennå.

Apropos atom, Oslo SVs årsmøte denne helga kommer vel best til å bli huska for ledelsens forsøk på å slutte å være mot Nato. SV er jo stifta nettopp på Nato-motstand og antikrig, men Oslo-partiet var bare et lite vedtak unna en total snuoperasjon.

Det burde jo være et politisk lynnedslag. Partiet er stifta for å være mot Nato. Den tredje vei og hele sulamitten. Der Ap vil være ørnen blant partiene, vil SV være fredsdua. Riktignok har den dua hatt en og annen haukefjær i stjerten iblant, men likkavæl.

Alkoholfri øl og koffeinfri kaffe kan endelig få en verdig motstander: SV for Nato.

Forslaget blei stemt ned. I stedet vedtok man et litt pussig kompromiss om at man skal begynne å diskutere Nato. Som om en debatt trenger et årsmøtevedtak for å starte.

Årsmøtet viser i hvert fall at det finnes et ledersjikt i Oslo SV som ikke spiller helt på lag med resten av organisasjonen. En lang rekke veldig sentrale folk i Oslo-partiet ser ut til å være på fullstendig Nato-glid, mens flertallet i Oslo-organisasjonen, både gamle og unge, holder fast på Nato-motstanden.

Men aller tydeligst blir det kanskje når redaksjonskomiteen leverer enstemmige forslag som blir nedstemt av årsmøtet. Her er det noen som må på jobb. I tillegg til valgkomiteen altså. De har jo, som kjent, litt å stri med framover allerede.

Det siste partiet som skulle vedta Oslo-politikk denne helga var altså Oslo MDG. Også der var krigen i Ukraina tema, men den diskusjonen gjør ikke vondt i MDG. Så der vedtok de å ta imot russiske desertører, og var ellers stort sett enige om det meste.

De diskuterte de solkraft i by, fosterhjemstjenesten, mindre reklame i offentlige rom, og å gjøre Ring 1 til en bygate. Litt uoriginalt, kanskje. Men heller ikke MDG trenger å lage totalt kaos ved enhver anledning, tydeligvis.





La meg oppsummere så enkelt som mulig: Oslo MDG befinner seg i Star Wars 5, hvor Luke Skywalker surrer rundt på den grønne planeten sammen med Yoda, og prøver å redde gamle skip ut av sumpen med tankekraft.

Oslo Frp befinner seg i en av de nyere Star Wars-filmene, som åpenbart prøver å gjenskape magien fra de forrige men ikke skjønner helt hvorfor det ikke funker å gjøre de samme triksa en gang til.

Mens Oslo SV er Anakin Skywalker i episode 2. Du veit, der hvor han sutrer og er deppa i tre og en halv veldig kjedelig time, mens absolutt alle skjønner at han er på vei mot den mørke sida.

