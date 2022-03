City er fortsatt lillebror i Manchester

Søndag braker det løs igjen. De to naboene i Manchester møtes til dyst. Manchester City leder ligaen tre poeng foran Liverpool med en kamp mer spilt. Men med hele 19 poeng å gå på ned til United på fjerde, er det ikke slik at dette er en reell toppkamp og et slag om gullet. Det vil si, City trenger tre poeng de, ikke fordi United kan ta dem igjen, men Liverpool kan komme ajour. Klopp og Guardiola vil nok kjempe helt til slutt og hvert eneste poeng er dyrebart.

Hos de røde i Manchester er det snart desperajon å spore. Fjerdeplassen er innenfor rekkevidde, men bak er det et kobbel med klubber som har færre kamper. Flere av disse kan passere United med god margin. Arsenal kan rase forbi med hele sju poeng om de vinner sine tre hengekamper. Bak der halser Tottenham med to kamper til gode og også de kan innta fjerdeplassen med seier i disse hengekampene. Tre poeng virker derfor særs viktig for både City og United.

Uansett er et møte med naboen noe helt spesielt. Fortsatt er prestisje en viktig faktor i fotball selv om det kan se ut som at penger betyr aller mest, både for spillere og klubber. For fansen derimot er dette blant årets desidert viktigste oppgjør. Lite er gjevere enn å slå naboen din i samme by.

Slike storkamper lever sitt helt eget liv. Å slå naboen trigger en kamplyst. Å tape mot naboen svir ekstra. City mot United har pleid å være et oppgjør storebror mot lillebror. Noen vil hevde at det ikke er slik lenger. City er større. Sportslig er nok det riktig. Når det kommer til alt annet enn det sportslige er City fortsatt lillebror, selv om de skulle vinne ligagullet også denne sesongen. Det tar lang tid å skape en stolt historie og City er på god vei til å gjøre nettopp det. Men det kan hende at Champions League kanskje frister mer for Pep og kompani?

I slike lokaloppgjør er det gjerne de største stjerne som skinner mest. Det er en stund siden Cristiano Ronaldo har herjet i Premier League og han har stilt med vått krutt i noen uker nå. Det er få anledninger hvor en scoring vil smake bedre. Kampbildet kan fort bli enveisskjøring med City som presser på og United som ligger lavt og må satse på kontringer og overganger. Og akkurat det er et kampbilde de to lagene begynner å bli vant til. Det ligger til rette for en underholdende batalje i Manchester og ingen kan bli overrasket om Ronaldo kaster skjorta etter scoring på overtid.

United har vunnet de tre siste mot City på Etihad. Søndag er det altså møte mellom gigantene igjen. Tabellen tyder på at City er stor favoritt. Historien viser noe annet.

