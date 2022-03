Å vinne femmila i personlig sorg

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): De fleste av tilskuerne i solskinnet visste ikke noe som helst om denne skiløperen som har tangert landslaget i årevis, men der små marginer, inkludert koronasykdom, satte ham utenfor det norske OL-laget. 29-åringen har opplevd usedvanlig mye motgang da han skulle kjempe seg inn i de store mesterskapene. Inspirasjonen til skisatsingen hadde han fått av faren. For to og en halv uke siden døde han.

Et delvis festdempet publikum, inkludert Kong Harald og dronning Sonja, fulgte løpet som isolert sett ble et trivelig drama mellom Norge, Sverige og Finland. Og ellers var en markering for Ukraina.

Etter å ha vunnet den helnorske spurten etter at storfavoritten Iivo Niskanen hadde blitt hektet av, gikk han runden til mediene og fortalte hele historien. Begravelsen av faren fant sted fredag. Lørdag forberedte han femmila. Og søndag vant han. – Jeg kjente jo ikke at jeg ble sliten. Jeg vet ikke helt hvordan dette kunne gå, sier han i intervjusonen i Holmenkollen.

Søndagens Kollen-femmil fikk et slags B-stempel før start. De tre som kjempet om VM-tittelen i fjor (Iversen, Klæbo, Bolsjunov), var ikke på start. Russlands sterke langdistanselag er ute. Det handlet om Iivo Niskanen mot et norsk lag som alle visste at de hadde vinnermuligheter. I solskinnet sto publikum med norske og ukrainske flagg. Ingen av dem visste at han som skulle vinne denne dragkampen selv gikk med en stor, personlig sorg. Hele familien hans var selvsagt på plass.

Hadde Kollen-femmila gått lørdag (som den skal gjøre annethvert år) hadde han antakelig ikke startet. Han var involvert i planleggingen av en begravelse der han selv bidro med en tale til sin far. – Han er sterkt delaktig i denne seieren, sa han etterpå. Som altså var hans aller første i verdenscupen i en karriere som har vært preget av stang-ut i avgjørende øyeblikk.

– Jeg skjønner ikke hvor han henter kreftene fra. Hvordan han håndterte dette. Jeg unte ham denne seieren etter alt han vært igjennom sportslig, og så skjedde dette tragiske i tillegg, sier Simen Hegstad Krüger til Dagsavisen. Han kjenner Martin fra mange år sammen på rekruttlandslagene.

Da Løvstrøm Nyenget skulle kvalifisere seg til OL i fjor høst, ble han koronasmittet. Da andre i laget ble smittet var han frisk igjen og var aktuell som OL-reserve. Men usikkerheten gjorde at flybilletten til Beijing ble aldri bestilt.

Det som så ut som en blass femmil, ble en av de mest minnerike. I samme renn avsluttet tidligere Kollen-vinner Dario Cologna karrieren. Han ble taklet og sendt ut i skogen av Simen Hegstad Krüger underveis ned fra Frognerseteren. Etterpå var han bare blid da han ble båret på gullstol ut av målområdet, slik Therese Johaug opplevde dagen før.

Smilte gjorde også Martin Løvstrøm Sjøenget fra Siggerud utenfor Oslo, men som går for Lillehammer skiklubb. Han ble et følelsesmessig midtpunkt i en Kollen-helg der Norge vant på alle fronter med Therese Johaug, Jarl Magnus Riiber, Marius Lindvik og Silje Opseth. Koblet med dobbeltseier i Vasaloppet. Men i disse tider hangler verden videre. Og det preger også alle store og små sportsbegivenheter.

