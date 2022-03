Therese Johaug legger opp med forbehold

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Klokka 11.18 lørdag gikk hun i mål baklengs i sitt siste renn i Holmenkollen. Hun brukte en time, 19 minutter og 22 sekunder på den siste turen som ble akkurat den utklassingen alle ventet. Det skjedde på dagen 11 år siden hennes første VM-gull på samme distanse i samme terreng. Så startet ettersnakket.

Hun var ferdig med sitt siste intervju klokka 13.28, nøyaktig to timer og ti minutter etterpå. – Jeg kommer til å savne dette også. Å snakke pluss og minus om langrennssporten, avslutter hun med til journalistene på pressekonferansen. Før det hadde hun vært på en seiersseremoni der lagvenninner og konkurrenter løftet henne på gullstol.

Hun har bestemt seg for å legge opp mens hun er på topp og ga gode begrunnelser. Etter utestengelsen har hun vunnet ni av ni mulige mesterskapstitler. Et VM-gull eller to til spiller ingen rolle. Utfordringen er energinivået hennes. Hvordan tøyle det?

For det hun sa i alle intervjuer var at det beste hun visste var å trene og gå på ski. Hun skal fullføre sesongen med verdenscup i Falun neste helg, deretter vurderer hun Birken og skal helt sikkert gå Skarverennet, andre del av ski-NM og Reistadløpet.

Da vi fulgte henne fra mikrofon til mikrofon i intervjuområdet etterpå, avsluttet hun nesten hver gang med dette: – Men det er vel lov å gjøre comeback? Noen har vel gjort det før meg, sa hun til norske, svenske, finske og tyske TV-stasjoner.

Det var trøst som selvterapi etter et liv som toppidrettsutøver i 15 år. Avgjørelsen har hun kjempet med hver dag etter at hun tok sitt tredje OL-gull i Beijing. Da hun kom hjem derfra var samboer og Mesternes mester Nils Jakob Hoff koronasmittet. De måtte bo separat. Fredag morgen for en uke siden fortalte hun ham gjennom kjøkkenvinduet at hun hadde bestemt seg for å legge opp. Tårene rant.

I målområdet i Kollen denne lørdagen var også samboer Hoff, som ble Mesternes mester fredag kveld. Han var godt kamuflert bak store solbriller og en diger skinnlue. Seieren kom jo for et halvt år siden, men offentligheten og Therese Johaug fikk ikke vite det før fredag kveld. Konkurranseinstinktet lever videre i Johaug, som allerede har gjort avtale med å bli med i NRK-produksjonen, men ikke i år. Det er for tidlig.

For denne lørdagen hennes ble en berg-og-dal-bane i følelser og uttalelser om egen fremtid. Også hun er preget av krigen i Ukraina og usikkerheten det skaper. Langrenn har vært hennes boble. Bare spør Therese Johaug om hva Styggdalen betyr for henne. Det er hennes jubelbakke. Det var der hun avgjorde VM-løpet for elleve år siden, det var der hun rykket fra røkla på første runde på lørdagens løp. Og da hun kom opp til Frognersetra og så folkehavet, ble hun rørt. Da hun kom dit siste gang, vinket hun og takket publikum. Så stor var avstanden bakover.

Alt fokuset på hennes nye liv ga uttalelser i hytt og vær. – Det er ikke bare bare å bli gravid på første forsøk, sier hun til TV2. – Ja, jeg kan tenke meg å bli med landslaget på samlinger og trene med dem, sier hun til NRK. Men hun avskriver bevisst satsing på langløp. På vårt spørsmål om hun kan følge i Marit Bjørgens fotspor, hun som går Vasaloppet for andre gang søndag, var svaret nei.

Neste ski-VM i Norge arrangeres i Trondheim i 2025 og når Adresseavisen spør om hennes budskap til trøndere som ønsker å se henne på start der, kommer forbeholdet igjen: – Man skal aldri si aldri. Men jeg blir jo 34 år til sommeren …

Legger hun opp med forbehold? – Nei, jeg har bestemt meg, gjentar hun, og sier til svenske Aftonbladet hvor mye hun gleder seg til å gå i Falun om en uke …

