Det gjør det nå ettersom Norway Cup har sagt nei til påmeldinger fra de to nevnte nasjonene. For første gang på tre år skal verdens største fotballturnering for barn arrangeres på Ekeberg. Og turneringens internasjonale perspektiv har alltid vært viktig.

– Vi skulle gjerne hatt dem med. Men når både Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund – som vi er underlagt – konkluderer som de gjør, ville det være rart om vi gjorde det motsatte, sier generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik til NTB.

Det er til å forstå. Han viser også til at det ville by på store utfordringer å sørge for russernes sikkerhet i Norge. For kommer det et lag med barn, må det nødvendigvis komme ledere og foreldre også.

Men jeg synes norsk idrett og norsk fotball bør ta en omdreining til. Hatretorikken rundt russiske borgere er sterk nå, men det er ikke Russlands oppvoksende slekt som har satt i gang galskapen. Det er neppe mange russiske lag som lar seg friste av å reise til Oslo og Norge i dagens situasjon, men at de yngste spillerne ble invitert, hadde i hvert fall vært en gest. Den økende forferdelsen og motstanden mot krigen blant russere flest, må også få sin støtte fra vesten.

Idretten internasjonalt har mange store ord om fredsarbeid. Og i mange tilfeller fungerer det slik i praksis også.

Denne helgen samles Norges Fotballforbund til ting der Lise Klaveness blir valgt som ny president søndag. Norway Cup og Russland står ikke på dagsorden. Men det hindrer ikke sentrale fotballfolk i å snakke om det. Både SOS-barnebyer og Unicef Norge er klare i sin oppfordring: Si ja til Russland!





