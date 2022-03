Å finne tilbake til Kollen

I fjor var det ingen skifest i Holmenkollen. Langdistanserennene ble flyttet til Engadin i Sveits. For to år siden slo koronaen til tre dager før rennene skulle gå. Publikum ble bedt om å holde seg unna. Det er tre år siden forrige folkefest langs langrennssporene. Kommer publikum tilbake? Hva har skjedd med oss etter korona og krig?

Oppspillet og rammene er historisk dramatiske. Russerne og hviterusserne ble kastet ut og har reist hjem. Gule og blå flagg masseproduseres for at støtten til Ukraina skal være synlig fra hvert eneste grantre langs traseen. Lørdag skal Therese Johaug gå sin æresrunde etter tre OL-gull, søndag skal vinterens eneste femmil avvikles.

I skyggen av dette: Et lett forvirrende Raw Air-program i hopp er allerede i gang. De første rennene er avviklet for en folketom arena i Lillehammer, fredag fortsetter det med lagkonkurranse i Kollen, i helgen er det nye renn der jentene har det siste så sent som klokka 19.15 søndag kveld. Er det andre igjen enn slekt og venner på det tidspunktet?

I OL-sesonger er det alltid krevende å skape entusiasme når ilden er slukket. Nå har koronaen og krigen skapt enda flere forfall. Natalja Neprjajeva skulle gå for sammenlagtseieren i verdenscupen. Aleksandr Bolsjunov skulle jakte sin tredje seier på Kollen-femmila. Nå kan de være satt ut av spill for flere år. Therese Johaugs overkvinne for to år siden, Frida Karlsson, har ikke overvunnet Beijing-smellen og kommer ikke til start. Men det gjør Sveriges nye langrennsstjerne Jonna Sundling. Men kanskje ikke torsdagens imponerende sprintvinner i Drammen, Maiken Caspersen Falla. Hun står på venteliste.

Da femmila ble flyttet til Engadin i Sveits i fjor, der den ble gått som en jaktstart, ble det dobbeltseier til Lyn ved Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. Men det er ikke det samme å vinne en reserveløsning i Sveits som å finne fotran hjemmepublikum i Kollen. Nå får de i hvert fall sjansen søndag, på det tidspunktet da man i gamle dager flokket seg om hopprennet som Holmenkollsøndagens store, samlende begivenhet. Slik er det ikke lenger.

Og som krydder i alt dette har vi vinterens kanskje uheldigste utøver. Jarl Magnus Riiber har vært verdens beste kombinertløper i årevis. Han fikk OL ødelagt av korona, og da han endelig fikk starte, gikk han feil. Både han og OL-overraskelsen Jørgen Graabak fortjener stor oppmerksomhet fra Kollen-publikum.

Men aller størst oppmerksomhet får dem som ikke går. De som i stedet ble igjen i hjemlandet for å prøve å begrense et blodbad som hele verden er sjokkert over.

---

FAKTA

Programmet i Holmenkollen:

Fredag 4. mars: 16.00: Hopp lagkonkurranse, Raw Air, Holmenkollen.

Lørdag 5. mars: 09.00: Kombinert hopprenn, 10.00: 30km langrenn klassisk fellesstart, kvinner. 13.00: Hopp kvinner, Raw Air, 14.30: Kombinert langrenn 10km menn. 17.00: Hopp menn, Raw Air. Alt i Holmenkollen.

Søndag 6. mars: 09.30: Kombinert hopprenn, 12.00: 50km langrenn klassisk fellesstart, menn. 15.00: Kombinert langrenn 10km, menn. 15.45: Hopp menn, Raw Air. 19.15: Hopp kvinner, Raw Air. Alt i Holmenkollen.