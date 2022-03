Bør ha korn i beredskap

Krigen i Ukraina har aktualisert debatten om Norge igjen bør ha innenlands beredskapslagre for korn. Ukraina er nemlig den fjerde største hveteprodusenten i verden. Russland er den største. Til sammen produserer disse to landene mer enn en fjerdedel av all hvete i verden. Flere norske skip, som har vært på vei til Ukraina og Russland for å hente korn, har måttet gjøre vendereis.

I 1928 fikk Statens kornforretning ansvar for å etablere beredskap med korn for ett års forbruk. Utover på 1990-tallet ble ordningen trappet ned, og i 2003 ble den avviklet. Senterpartiet har lenge ivret for å gjenoppbygge statlige beredskapslagre av korn. Erna Solbergs regjering var lite lysten på tanken, men med rødgrønn valgseier i fjor endret situasjonen seg. Ap/Sp-regjeringen lover å etablere beredskapslagring av korn.

Krigen i Ukraina har aktualisert debatten.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) vil ha fortgang i arbeidet med å bygge opp et norsk beredskapslager for korn. Krigen i Ukraina setter dette spørsmålet på den politiske dagsordenen. Men uavhengig at denne situasjonen mener Klinge at det er behov for et statlig kornlager. Norge er riktignok ikke helt ribbet for lagerkapasitet, men den er hos bønder og kommersielle aktører.

Staten har ikke lenger noe nasjonalt ansvar for at vi har korn i beredskap. Ulike utredninger har gitt forskjellige anbefalinger. Statens landbruksforvaltning foreslo i 2012 å gjenoppbygge beredskapslagre. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning konkluderte i 2015 med at slike lagre vil svekke aktørenes motiv for selv å håndtere risikoen.

I en mer globalisert verden vil mange hevde at det ikke er behov for å ha korn i beredskap i hvert enkelt land. Korn får vi jo lett kjøpt på verdensmarkedet. Men de siste årene har vi vært vitne til faktorer som viser at løsningen ikke er fullt så enkel. Mer ekstremvær, med flom og tørke som resultat, fører naturlig nok til at det til tider vil bli dårlige kornavlinger – altså mangel på korn. Koronapandemien har også vist oss at vi lever i en sårbar verden. Og nå er det altså krigen i Ukraina som setter søkelyset på kornsituasjonen.

Det dreier seg både om matkorn og korn til fôr i landbruket. Ifølge avisen Nationen har Norge bare fôrkorn nok på lager til å dekke et halvt års forbruk, og rett før treskingen om høsten vil disse kornlagrene være nesten tomme. For matkornet er situasjonen noe bedre, men lageret holder bare til tre firedels årsforbruk. Det er ikke godt nok å ha bønder og kommersielle aktører i bakhånd når det blir kornmangel i verden. Derfor er det gode grunner som taler for at staten bør bygge opp igjen et beredskapslager av en viss størrelse.

