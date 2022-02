Feige FIFA tvunget i kne

Resten av verden samlet seg imponerende raskt rundt sanksjoner etter russernes forbryterske angrep på nabolandet Ukraina. Det internasjonale fotballforbundet FIFA, derimot, vedtok i helga å la russerne spille videre. Riktignok ikke på hjemmebane. Og russerne skulle ikke få kalle seg «Russland» og synge nasjonalsangen i forkant av kampen, men måtte spille under navnet «Football Union of Russia» når de skulle møte Polen i kvalifisering til fotball-VM 24. mars – på dagen én måned etter at Vladimir Putins tropper invaderte Ukraina.

Om «Football Union of Russia» vant kampen mot Polen, ventet Sverige eller Tsjekkia i neste kamp. Vinneren av den kampen ville kvalifisere seg til VM i fotball.

Slik så FIFA for seg at det skulle se ut. Business as usual, i alle fall nesten. Men der FIFA er prinsippløse, var polakkene, svenskene og tsjekkerne tydelige. Fotballforbundene i alle de tre landene sa det er uaktuelt å spille mot Russland. Polen tok også initiativ til at alle forbund i Europa skulle nekte å spille mot russerne. Fordi FIFA, det overordnede organet i verdens største idrett, feiget ut.

Før de ble tvunget til å snu. Det skrev flere internasjonale medier mandag formiddag, og senere på dagen bekreftet FIFA selv at «russiske landslag eller klubblag, skal suspenderes fra deltakelse i FIFA- og UEFA-konkurranser inntil videre».

FIFA skrev i en pressemelding etter avgjørelsen om å la russerne spillere videre om en dialog med Sverige, Polen og Tsjekkia for å komme fram til «passende» og «akseptable» løsninger. Det er vanskelig å se for seg hva det skulle bety – annet enn å nekte Russland å spille videre. Alternativet var at Russland går rett til VM på walkover fordi de andre nektet å spille. Det var tydeligvis akseptabelt for FIFA.

Før reaksjonene på FIFAs beslutning var så unisont fordømmende at FIFA til slutt måtte snu. Det er uansett for sent. Det internasjonale fotballforbundet har – enda en gang – vist sitt sanne ansikt.

Vi har latt oss blende av spillet på banen og de store stjernene og sett en annen vei

Fotball-VM skal avholdes i Qatar i år. Det hagler med påstander om at avgjørelsen om gi landet VM var korrupt. Rapporter om slavelignende arbeidsforhold og store dødstall under byggingen av stadionanleggene og infrastrukturen som trengs for å arrangere mesterskapet, preller av. Heller ikke her i Norge klarte vi å bli enige om å boikotte mesterskapet.

De siste 20 årene har pengene rent inn i internasjonal fotball. Altfor få bryr seg om hvor pengene kommer fra. Autokrater kan derfor bruke verdens fineste idrett til å «sportsvaske» seg. Qatar eier den franske storklubben Paris Saint Germain, Manchester City eies av Abu Dhabi, Saudi-Arabia fikk nylig lov til å kjøpe tradisjonsrike Newcastle United.

Og London-klubben Chelsea eies av den russiske oligarken Roman Abramovitsj. I frykt for hva sanksjonene mot Russland kan føre til, prøvde han i helga å gi fra seg ledelsen av klubben til en stiftelse – en handling som er omtrent like troverdig som da Chelsea i helga fordømte «konflikten i Ukraina», selvsagt uten å ta avstand fra Putin.

Kort sagt: Fotballen er skitten. Mye fordi vi som følger sporten har tillatt den å bli det. Vi har latt oss blende av spillet på banen og de store stjernene og sett en annen vei. Da er det kanskje ikke så rart at FIFA-President Gianni Infantino tilsynelatende tror at fotballverden vil finne seg i alt – også at Russland skulle få spille videre.

Men denne gangen hadde FIFA forregnet seg. På samme måte som resten av verden våknet da Putin angrep Ukraina, åpnet også fotballverden endelig øynene. Her hjemme mente generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund at FIFAs opprinnelige beslutning var flau og pinlig. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte FIFA-toppene «de mest inkompetente av de inkompetente». Lignende utspill over hele Europa gjorde at FIFA ble tvunget til retrett.

Det skulle da også bare mangle. På sikt må det hardere lut til for oss som vil ha idretten vår tilbake. Det spørs om ikke idrettskommentator Andreas Selliaas er inne på noe i en fersk kommentar med den tydelige tittelen «Kast FIFA-presidenten eller lag et alternativ til FIFA!».

