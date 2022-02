Therese Johaug gikk OLs lengste æresrunde. Det eneste hun plundret med var flagget

Det eneste hun plundret med på OLs siste søndagstur var å håndtere det norske flagget hun fikk 300 meter før mål. Da sank seiersdifferansen fra to minutter til halvannet. Det spilte ingen rolle. Målstreken ble nådd klokka 05.24 norsk tid. Hun forlot ikke målområdet før hun hadde tatt imot den siste kinesiske løperen som kom seilende inn helt sist, nesten 25 minutter bak henne. Det var kvinnen som tente OL-ilden for to uker siden.

Søndag får hun sin tredje gullmedalje under avslutningsseremonien i Fugleredet i Beijing. Der er hun første norske langrennskvinne som får sitt tredje individuelle gull i samme OL, internasjonalt er det bare Marja-Liisa Kirvesniemi som klarte det i Sarajevo i 1984.

I kulde og vind som hun er oppvokst med i Østerdalen falt utfordrerne Ebba Andersson og Jessie Diggins av og de to medaljevinnerne var de eneste som klarte å følge den første mila. Men så smalt det. Og akkurat som med Marit Bjørgen i Pyeongchang for fire år siden, kunne Therese Johaug gått med pulk den siste mila. Bak henne opplevde Ebba Andersson å sprekke totalt på den siste kilometeren og miste bronsen. Og det som skulle vært Johaugs største utfordrer i dette OL, Frida Karlsson, kom aldri til start.

Hun har annonsert at dette var hennes siste OL-løp, tolv år etter debuten i Vancouver i 2010. Der var hun med på det vinnende norske stafettlaget. Men individuelt var det stang ut både der og i Sotsji i 2014 før hun ble utestengt av OL i 2018. Siden den gang har prosjekt Beijing vært det endelige målet. Det ble en sportslig innertier.

Hennes siste renn blir også et veiskille i livet hennes. Hva gjør hun nå? Skal hun ta med seg enda et VM i Planica om et år, skal hun ramme inn karrieren ved å ta med seg VM i Trondheim i 2025? Det klarte hun ikke å svare på etter nattas renn. Gråtkvalt ville hun bare at rennet fortsatt skulle pågå.

Uansett må hun bli en mentor for de som kommer bak henne og som skal prøve å overta denne arven. Bente Skari ble et forbilde og en inspirasjon for Marit Bjørgen, Marit ble det samme for Therese Johaug. I neste ukes junior-VM får vi kanskje se hvilken nye norske løpere som kan ta steget. Men det kan gå noen tiår mellom hver gang Norge får fram en løper av Johaugs kaliber.

Ved siden av den fysiske kapasiteten har hun levd med den mentale utfordringen å leve med en dopingdom som mange fortsatt klistrer på henne, i faglig uvitenhet om at hun i dommen svart på hvitt er frikjent for juks. Hun ble dømt for uaktsomhet. Foran OL har det handlet om ekstrem aktsomhet for å unngå smitte. Det som rammet Heidi Weng kunne like gjerne rammet Therese Johaug. Hun gikk klar av smittebingoen og tok hat trick i et OL hun aldri vil glemme.

Therese Johaug skulle nyte de siste kilometerne der det paradoksale skjedde at jentene endte opp med å gå den lengste OL-distansen etter at guttas femmil ble kortet ned. Therese Johaug kunne gjerne gått en femmil også denne søndagen, men det slapp hun. Tre mils æresrunde fikk holde.

16 gull, 8 sølv, 13 bronse: 37 medaljer. Langt over målsetningen. Og for første gang tok Norge medaljer i alle idrettene de stilte opp i. Det kalles ekstrem måloppnåelse i tidenes mest omstridte OL.





