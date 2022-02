Noen ganger heter det bragd-bronse

For to uker siden var hele OL-starten hans i det blå. Mens resten av laget kunne reise til OL, måtte Lyn-løperen sitte igjen i Italia, innestengt på hotellrommet i ti dager. Han ble smittet av korona, men han ble ikke syk.

Det ble en mental smell da han skjønte at han ikke kunne forsvare OL-tittelen sin på 30 kilometer fra Pyeongchang og også var ute av det norske stafettlaget. Spørsmålet var om han kunne rekke den avsluttende femmila.

Det gjorde han, og i det som ble OL-historiens korteste femmil (28,4km) tok han en av hovedrollene. Johannes Høsflot Klæbo måtte bryte på grunn av magetrøbbel og lagkamerat Hans Christer Holund mistet han oversikt over i feltet.

Krüger rykket og dro, han var offfensiv hele veien og han ble eneste nordmann som hang med verdens beste langrennsløper helt til mål. Aleksandr Bolsjunov ble OL-kongen i langrenn, han tok sin niende medalje på ni OL-starter, men bak ham kom Simen Hegstad Krüger med også en imponerende uttelling i mesterskap. I OL totalt står han nå med to gull, en sølv og en bronse på fire starter. Og han vil nok jakte mer i Val di Fiemme om fire år.

Sølvvinner Ivan Jakimusjkin jubler, gullvinner Alexander Bolsjunov bukker og bronsevinner Simen Hegstad Krüger varmer seg i frakken. (Alessandra Tarantino/AP)

Han var en av få løpere som valgte å bytte ski underveis, der han tapte minst 15 sekunder til teten. Men det tok han lett igjen og han angrer ikke på valget. Men moderne langrenn er blitt gambling på øverste nivå. Han vil aldri få endelig svar på om det var et riktig valg.

Det er en overgang å komme fra isolasjon til å gå skirenn i nesten 1800 meters høyde og mer enn 20 effektive minusgrader. Men i motsetning til andre OL-løpere med korona som har sprukket totalt, fikk Simen en hel ukes sammenhengende normal trening. Egenskapene hans i tynnluft har alltid vært spesielle. Det ser ikke ut til å affisere ham.

Lagkamerat Holund opplevde både stavbrekk og problemer med å innta drikke. Dessuten ble han rett og slett frossen. Holund gikk sitt siste OL-løp, men han fortsetter karrieren i hvert fall en sesong til.

Og, når disse to kommer hjem, får Lyn-duoen i hvert fall gå vinterens eneste ekte femmil. Den gås på hjemmebane i Holmenkollen søndag 6. mars. Det var mange som reagerte negativt på at femmila for første gang i OL-historien ble kortet ned. Manndomsprøven skal gå i all slags vær. Det hadde ikke minst russerne godtatt.

Norsk publikum er bortskjemt med 15 gull i dette OL. Men av og til er det andre medaljer som skinner nesten like mye. Dette var en av dem.

