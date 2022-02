Olsen maner til forsiktighet

Sentralbanksjef Øystein Olsen hever nok en gang en advarende pekefinger. I sin siste årstale kom den avtroppende sjefen i Norges Bank med klar beskjed til politikerne: Hold enda mer igjen på statens bruk av oljemilliarder. Dette var anbefalingen, slik den bør leses ut av talen. Her sikter sentralbanksjefen til handlingsregelen som sier at politikerne kan bruke tre prosent av Oljefondet i et normalår - mer i dårlige tider og mindre i gode år.

Øystein Olsen sier dette på sin mer snirklete måte: «Framfor å sikte mot 3-prosentbanen, gjør vi klokt i å legge bruken av oljepenger under forventet realavkastning. I motsatt fall risikerer vi at vi jevnlig må spise av fondskapitalen». Sentralbanksjefen sier rett ut at den lange oppgangen i aksjemarkedet kan være i ferd med å bremse opp.

1.200 milliarder kan være borte på et blunk.

Oljefondet er på 12.000 milliarder kroner og i hovedsak investert på verdens børser. Så lenge fondet vokser, er det fristende å bli med oppover. Det er ikke like lett å følge med ned når avkastningen er negativ. Norges Bank anslår at fondet kan komme til å svinge pluss/minus ti prosent. 1.200 milliarder kan være borte på et blunk. Anslagsvis hvert sjette år må vi kunne regne med å tape enda mer enn dette, er spådommen fra Olsen & co.

Framsynte politikere «fant opp» handlingsregelen i 2001. Daværende statsminister Jens Stoltenberg, godt assistert av Karl Eirik Schøtt-Pedersen som finansminister, må tilskrives æren for dette smarte finanspolitiske grepet. Poenget med handlingsregelen er at vi bare skal bruke avkastningen av Oljefondet, altså bare ta ut «rentene» som om det var et bankinnskudd. Slik vil fondet bli en evighetsmaskin som også kommer neste generasjoner til del.

De første årene tilsa handlingsregelen at det normalt kunne tappes fire prosent av Oljefondet, men siden 2017 har tre prosent vært det magiske tallet. Det har nærmest blitt tradisjon at sentralbanksjefen kommer med gode råd om hvor mye oljepenger som bør brukes. Det er på sin plass å minne om at politikerne, med Jens Stoltenberg i spissen, ristet på hodet da Øystein Olsen allerede i 2012 ville jekke tallet ned fra fire til tre prosent. Det tok dessverre fem år før politikerne lyttet til dette rådet.

Også i fjor var Øystein Olsen framme med pekefingeren. Da antydet han en oljefondsavkastning på «nær to prosent». I år var beskjeden nesten den samme. Stortinget bør snarest justere handlingsregelen slik at bruken av oljepenger dempes og glattes ut over tid. Hvis ikke politikerne kjenner sin besøkelsestid, må de regne med å få høre fra Jens Stoltenberg når han holder sin første årstale som sentralbanksjef om neste år.

