Korona-gullet

Kombinertløperne har levert tidenes OL-innsats, mot alle odds. For to uker siden sto de i fare for å bli utestengt hele gjengen etter at Jarl Magnus Riiber ble smittet . – Min svarteste dag som landslagssjef, sa Ivar Stuan da.

Torsdag avsluttet de sin del av OL ved å vinne lagkonkurransen i utklassingsstil. Det skyldtes blant annet en viktig medisinsk vurdering. Det individuelle løpet viste at Jarl Magnus Riiber ikke kunne gå. Det var først og fremst Riiber sjøl helt enig i. Kroppen hans fungerte ikke i kulda. Tyskland gamblet ved å sette opp sin koronasmittede Eric Frenzel på sitt lag. Han sprakk fullstendig og maktet ikke engang å møte på blomsterseremonien. Det gambles med helsa i OL. Den tyske vurderingen sto til stryk.

Inn for Riiber kom reserven Espen Bjørnstad og leverte til terningkast 6, i likhet med resten av laget. Espen Andersen og Jens Lurås Oftebro fulgte opp der sistnevntes rykk avgjorde stafetten. Jørgen Graabak gikk ankeretappen, tok sitt andre gull i disse lekene, hans fjerde totalt som gjorde ham til den mestvinnende kombinertløper i OL-historien. En uke før OL hadde han ikke vunnet et eneste internasjonalt renn på tre år.

Undrenes tid er altså ikke forbi, men kombinertløpene i OL får et evig koronastempel. Den mentale utfordringen de har vært gjennom kan ikke undervurderes. Alle sto i fare for å bli nektet OL-start. De satt på hvert sitt rom og lurte på hvem som ville bli den neste. Slik var forberedelsene. Jarl Magnus Riiber angrep situasjonen med galgenhumor og full støtte til lagkameratene. Han er olympisk mester i krisehåndtering uten å få en fysisk gullmedalje.

På flyet fra Beijing har han fått tid til å tenke. Hvis han har kropp til å gå på hjemmebane i Holmenkollen om noen uker, kan han få sine æresrunder der. Han har skrevet norsk OL-historie på sitt særegne vis og ser fram til neste vinterleker om fire år, selv om det ser ut til at OL ikke er skapt for ham. Medaljen glapp i 2018 og medaljen glapp i 2022. I tida i mellom har han tidsvis vært helt suveren. Evnen til å tenke positivt skal ingen ta fra Jarl Magnus Riiber.

