Maikens budskap

31-åringen har vært en av søylene i norsk kvinnelangrenn det siste tiåret. Hun har tatt medaljer i samtlige mesterskap siden 2011. Men i Beijing-OL ble det bare to 8.-plasser. Hun er blant de største navnene i norsk skisport, men fordi hun “bare” går sprint, går hun fortsatt under radaren i Norge.

Onsdag avsluttet hun sitt siste OL-løp i en kulde hun egentlig ikke tåler og med en lagvenninne som igjen hadde et uhell, slik at Norge tidlig var ute av medaljekampen. Etterpå snakket Maiken høyt og tydelig om manglende forberedelser og en ledelse som snakker utøverne mer ned enn opp. Det siste er myntet på den berettigede kritikken om at Norge hentet over en mannlig utøver (Simen Hegstad Krüger), men lot være å gjøre det samme med opprinnelig OL-uttatte Anne Kjersti Kalvå, som ble sittende frustrert hjemme i Trondheim etter at hun ble frisk fra korona.

Hun peker også på at andre land var bedre forberedt på den høyden som mange har slitt med i Kina. Men det alle OL-utøverne har felles er at ingen av dem har kunnet forberede seg i OL-løypene. Pandemien satte en stopper for det.

Denne sesongen har Caspersen Falla slitt mye med sykdom og hun var ikke ventet i gullkampen i sprint, slik hun var i Sotsji i 2014 (gull) og Pyeongchang i 2018 (sølv). I stedet opplevde hun et frustrerende OL der det norske jentelaget ble problematisert. Bak Therese Johaug er det tynt. Men før det regnestykket gjøres opp må det nevnes at tre aktive utøvere var satt ut av spill. Nevnte Kalvå og Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

I neste uke er det junior-VM i Norge (Lygna) der vi får et bilde av hvordan rekrutteringen ser ut. På det norske jentelaget er det navn som Mikkelplass og Brusveen (!). Men navn skaper ikke nye vinnere. Bare hardt og tålmodig arbeid. Men det forteller noe om tradisjoner.

Maiken Caspersen Falla vet mye om både hardt arbeid og tradisjoner. Norsk toppidrett må høste av hennes kunnskap og erfaringer. For det er også en suksessfaktor. Kunnskap må tas vare på.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen