Lær opp de ansatte

Landets bedrifter må fokusere mer på å bygge ut kompetansen til de ansatte. Det er den klare beskjeden fra NHO-sjef Ole Erik Almlid. Åtte av ti bedrifter i NHOs rekker melder nemlig om at de har behov for å gjøre noe nytt for å beholde sine ansatte. De fleste bedriftslederne svarer at de er villige til å lokke med høyere lønn og fleksibel arbeidstid. En tredel av bedriftene framhever mer etter- og videreutdanning.

«Det å tro at man bare kan hente den kompetansen man trenger ved å hente inn nye ansatte i stedet for å utvikle dem man har, den tiden er over», sier Ole Erik Almlid til E24. Han ber bedriftene om å skjerpe seg. NHOs medlemsundersøkelse viser at nesten annenhver bedrift er mer redd for å miste viktige ansatte enn det som var tilfellet før pandemien.

Pendelen svinger litt tilbake.

Det er altså en tøff kamp om arbeidskraften i store deler av næringslivet. Samtidig har pandemien avslørt et forsterket behov for omskolering. Derfor er det gledelig å registrere at Almlid nå inntar en mer positiv holdning til etter- og videreutdanning. Dermed er NHO verbalt på bølgelengde med både fagbevegelsen og regjeringen i dette spørsmålet.

Støre-regjeringen lover å gjennomføre en bred kompetansereform for arbeidslivet og legge fram en langtidsplan for livslang læring. Reformen skal utarbeides i tett dialog med partene i arbeidslivet. Det skal utredes hvordan arbeidstakere kan opparbeide rettigheter til etter- og videreutdanning.

Det springende punktet vil være finansieringen. Ap/Sp-regjeringen lover at staten skal bidra økonomisk. Løsningen kan være å opprette et kompetansefond for livslang læring. Halvparten av NHO-bedriftene melder om at de mangler kvalifisert arbeidskraft. Bedriftsledelse og ansatte må innrette seg på enda mer digitalisering. I tillegg kommer det grønne skiftet. Dette er to utfordringer som fører til økt behov for omskolering.

Arbeidstakere må være forberedt på å skifte jobb oftere i løpet av yrkeslivet. Tiden da mange var på samme arbeidsplass helt til pensjonering er over. Men nå kan det se ut som at pendelen svinger litt tilbake. NHO-sjefens råd om å satse på økt kompetanse i dagens arbeidsstokk framfor å hente inn nye ansatte er et tegn på dette.

Arbeidsgiverne må legge bedre til rette for opplæring av egne ansatte. Dette bør kunne skje enten internt på bedriften eller gjennom korte kurs ved universiteter, høyskoler eller andre læresteder. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft er i ferd med å dempe oppsvinget i norsk økonomi. Derfor er det på høy tid at det investeres i økt kompetanse i arbeidslivet. NHO-sjefens pene ord må bli til konkret handling. Bare gjennom et spleiselag kan livslang læring bli en realitet.

