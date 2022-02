Gamle demokrater blir skyteskive i valgkampen

«Glem fortiden, vi snakker om fremtiden», sa Nancy Pelosi i helgen. Speakeren i Representantenes hus mener demokratene ligger an til å gjøre det bedre i høstens kongressvalg enn mange antar, inkludert undertegnede. Pelosi mener nemlig tidligere nederlag for presidentens parti i mellomvalg ikke er sammenlignbare med årets valg.

Men det første jeg tenkte da jeg leste sitatet, er at uttalelsen kommer fra en 81 år gammel demokrat, som utgjør det øverste lederskapet i Huset sammen med en annen 81-åring og en 82-åring. I Senatet er snittalderen 73 for de tre øverste i det demokratiske lederskapet. Partiet ledes samtidig av president Joe Biden (79), tidenes eldste nyvalgte president. Det utnyttes allerede av republikanerne i den pågående valgkampen.

Det er gammelt nytt for Pelosi, som har vært en sentral skyteskive i republikanske TV-reklamer helt siden hun ble Speaker for første gang i 2007. På den ene siden er hun en historisk skikkelse som tidenes første kvinnelige Speaker, som attpåtil har vært meget effektiv. På den andre siden er hun en polariserende politiker som for republikanske valgkampstrateger kan brukes for å symbolisere det verste med både Washington, D.C. og Det demokratiske partiet. I deres perspektiv er Pelosi en kynisk og virkelighetsfjern maktpolitiker fra det superliberale San Francisco, som har sittet i Kongressen siden 1987. Sett sammen med Biden, som åpenbart preges av alderen, er det ikke vanskelig å se for seg hvordan republikanerne kan lande et budskap om hvorfor demokratene ikke kan takle problemene landet står overfor, og hvorfor de ikke representerer fremtiden for velgerne i høst.

[ Derfor er USAs politikere så gamle ]

Den republikanske senatskandidaten Jim Lamon i Arizona har gjort nettopp det, om enn på en meget kontroversiell og ukonvensjonell måte. TV-reklamen Showdown viser en duell midt i en støvete hovedgate som i en klassisk Westernfilm. Lamon spiller sheriffen «Big Jim» som beskytter byen mot «The D.C. Gang», bestående av «Old Joe» [Biden] i midten, «Crazyface [Nancy] Pelosi» til høyre, og Arizona-senator «Shifty [Mark] Kelly» til venstre. «Landsbybeboerne» bak Lamon sier de har «fått nok» av både inflasjon, «åpne grenser» og høye bensinpriser. Det siste ropes artig nok av en mann som sitter på en hestekjerre.

Lamon sier deretter, i en i overkant tilgjort dyp stemme, at Arizona har fått nok av denne gjengen. Skuespilleren som spiller Biden hever geværet, etterfulgt av Kelly som trekker en pistol og Pelosi som drar fram en kniv (!). Men Lamon trekker raskest, og skyter våpnene ut av hendene deres. Kelly piler av sted, mens både Biden og Pelosi stabber i samme retning som to stive 80-åringer. Biden i cowboystøvler, Pelosi i høyhælte sko.

Lamon forklarer reklamen – lansert i forbindelse med helgens Super Bowl-finale – som et humoristisk utspill i valgkampen. Men undertonene og det den sier om det polariserte debattklimaet, er ikke noe å le av. Kritikerne har imidlertid ikke bitt seg spesielt merke i fremstillingen av «Old Joe» eller «Crazyface Pelosi», men i bruken av senator Kelly. Han er mannen til tidligere representant Gabby Giffords (D-Arizona), som ble skutt og nesten drept på et valgkamparrangement i Arizona i januar 2011. Reklamen omtales som «MOTBYDELIG» av grunnleggeren av organisasjonen Moms Demand Action for Gun Sense in America.

[ USA har fortsatt langt flere koronadødsfall enn mange velstående land. Én forklaring peker seg ut ]

Listen med amerikanske politikere med våpen i TV-reklamer begynner å bli lang. Det gjelder også utspillene i den demokratiske aldersdebatten, med et økende og forståelig press internt i partiet om å slippe til yngre krefter i mer fremtredende posisjoner. Vi er ikke langt unna et generasjonsskifte også i lederskapet, men det kommer først etter valgåret vi er inne i.

Mens partiet allerede har mange unge og toneangivende politikere, gjenspeiles det foreløpig ikke i ledelsen. — Are Tågvold Flaten

Pelosi lovte i 2018 at den neste toårsperioden ville bli hennes siste, men nå søker hun gjenvalg igjen. Det spekuleres imidlertid i at det blir rokeringer i lederskapet dersom demokratene taper flertallet i Huset. Den 51 år gamle representanten Hakeem Jeffries (D-New York), som nå er femtemann i lederskapet, anses som en av de sannsynlige arvtakerne til Pelosi. Mens partiet allerede har mange unge og toneangivende politikere, gjenspeiles det foreløpig ikke i ledelsen. Det gjør det derimot på republikansk side i Huset, der snittalderen er 50 år for de tre øverste lederne – 31 år yngre enn snittet til demokratene. De republikanske lederne ligger dermed nærmere den gjennomsnittlige alderen i Huset, som er 59 år – fem år lavere enn aldersgjennomsnittet i Senatet.

Og hva så? Aldersfokuset avskrives av noen som ubetydelig i det store bildet. Det viktigste er tross alt politikken de står for og faktisk gjennomfører. Det er samtidig liten tvil om at sammensetningen av det demokratiske lederskapet gjør det lettere for opposisjonen å kommunisere regjeringsslitasje, og mobilisere til motstand mot demokratenes kontroll av Washington.

[ Lars West Johnsen: President Joe Bidens USA trues av krig mellom brødre ]

Demokratene hjelpes heller ikke av Bidens posisjon som stadig mer upopulær. FiveThirtyEights gjennomsnitt av målingene viser at 53 prosent av velgerne mener han gjør en dårlig jobb. Stadig færre demokrater har samtidig troen på at Biden er rett kandidat for presidentvalget i 2024. En fersk CNN-måling viser at 51 prosent av demokrater og velgere som lener i deres retning, foretrekker en annen ikke-navngitt presidentkandidat om to år. Det gjør Biden til en enda mindre attraktiv støttespiller for demokratiske kandidater i årets mellomvalg. Det samme gjelder Pelosi, som er mer upopulær enn Biden. De blir dermed to sentrale brikker i republikanernes valgkampstrategi i år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen