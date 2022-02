15-åring i dopinggarnet. Og det handler om Russland igjen

Vi snakker og skriver om en 15 år gammel jente fra Kazan som nå blir et verdensnavn fordi hun er trukket inn i en dopingsak som byråkratiet ikke klarer å håndtere. Hun er verdens beste kvinnelige kunstløper og det gir assosiasjoner til Sonja Henies karriere når alderen hennes nå gjør at hun fortsatt kan konkurrere i Beijing selv om hun har avlagt positiv dopingprøve.

Det er idrettens voldgiftsrett i Sveits (CAS) som har opphevet den midlertidige suspensjonen i strid med ønskene til IOC, WADA (verdens antidopingbyrå) og det internasjonale skøyteforbundet. Det vekker oppsikt.

Valijeva har allerede vært med på å vinne lagkonkurransen for Russland (som i dette OL heter ROC), mens hun tirsdag konkurrerer individuelt i kortprogrammet. IOC har svart med å avlyse både blomsterseremoni og medaljeseremoni i hennes øvelser hvis hun blir blant de tre beste, i påvente av endelig avklaring. Men den kommer neppe før OL er over.

[ Her er hele OL-programmet, time for time ]

Hadde Valijeva vært 16 år hadde saken vært avgjort. Men hun er født i 2006. Hun avga i romjula en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet trimetazidin. Prøvesvaret kom 8. februar, dagen etter at hun bidro sterkt til at det russiske laget tok OL-gullet i lagkonkurransen.

Trimetazidin er et stoff som finnes i hjertemedisin og medikamenter mot svimmelhet. Det står på forbudslista fordi det kan stimulere blodsirkulasjonen og bedre utholdenheten. Nå har det russiske antidopingbyrået (RUSADA) startet etterforskning av trenerne hennes. For det er neppe utøveren selv som har bestemt hvilke medikamenter hun skal ta.

CAS peker på hennes unge alder og at hun ikke har avlagt positiv prøve under OL. Det siste er en mildt sagt pussig begrunnelse og vi skjønner reaksjonene fra en rekke internasjonale og norske idrettsledere. Skøyteforbundet har lenge kjemper for 17-års aldersgrense i seniormesterskap. Poenget er at alle som deltar i VM og OL må konkurrere under det samme regelverket.

En elektronisk skjerm i Moskva formidler budskapet: Kamila, vi er med deg! (LEV SERGEEV/Reuters)

Men den største skandalen er at det igjen er Russland som er arnestedet for en ny dopingsak. Landet er offisielt utestengt fra OL, en utestengelse som er helt teoretisk ettersom russiske utøvere får delta under OL-flagget, men alle vet hvilket land de kommer fra. Hjemme slår russerne slår ring om deres største kunstløpstjerne som har fått tilnavnet “frøken perfekt”. Hun har allerede satt en rekke rekorder på sin vei mot toppen. Hun startet med kunstløp da hun var fem år gammel.

Hva denne saken ender med? Først og fremst at internasjonal idrett må ha et samstemt regelverk. OL er ikke barneidrett. Men 15 år gammel Kamila konkurrerer videre under et enormt medietrykk. Det har lederne hennes ansvaret for.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen