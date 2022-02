Kyst og innland

Eller finner de fram til sin indre hedmarking eller opplending, og stemmer for at Hedmark og Oppland skilles? Det vil resultatet av den digitale folkeavstemningen vise. Jeg vet i alle fall om noen som blir glade om dette fører til at navnet «Innlandet» kastes på historiens skraphaug. Det er vi språknerder.

Som finnmarking er jeg helt nøytral i denne striden, men som språknerd blir jeg yr av fryd ved tanken på å bli kvitt fylkesnavnet «Innlandet». Jeg mener, «Innlandet», for et tåpelig navn! Som Språkrådet påpekte: – Innlandet har ingen tradisjon som navn. Det blir brukt veldig mye som et vanlig substantiv, sa Språkrådets direktør Åse Wetås til NRK våren 2018.

For det er jo ikke bare i Innlandet de har innland. Det er innland i alle fylker i dette langstrakte landet vårt (som vi er så glad i). Da kunne vi like godt kalt et annet fylke for «Kysten». Av og til tenker jeg forresten at Norge egentlig består av to typer mennesker: Kystmennesker og innlandsmennesker. Som kystmenneske føler jeg ofte mer samhørighet med andre kystmennesker, enn de innlandsmenneskene jeg deler fylke med. For å sitere Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som vi nå kan kalle «fylkesskilsmissenes far»: – Ved kysten blir folk annerledes. De har et mer frodig, livlig språk. Er du på havet må du fiske akkurat – nå! For like etterpå kan været snu. Men her i Hedmark, her har du bare skogen. Og den står jo der i morra også, sa Vedum til Dagsavisen. Han mente hedmarkingenes sindige mentalitet var blitt formet av det flate, rolige landskapet i Hedmark. Et annet spørsmål er om Vedum selv er prototypen på en sindig hedmarking, så livlig og frodig som han er i språket.

Verken Språkrådet eller jeg var ellers særlig begeistret for de andre fylkesnavnene som oppsto da regionreformen kom, som «Vestland» og «Viken». Vestland er for likt Vestlandet, og ekskluderer de i Møre og Romsdal som likte å kalle seg vestlendinger. Viken-navnet har historisk forankring på Østlandet, med da i kystområder som Østfold, Vestfold og Bohuslän i Sverige, og Vestfold. Det var ikke noe Viken i fjellområder som Gol og Hemsedal.

Men jeg tror ikke barna bryr seg så mye om hvilket fylke de bor i. En medstudent fortalte meg at da hun var liten, så hun noen barn fra Finnmark på TV. Det var et innslag fra en barnehage et sted på innlandet (sic!), som var ute og lekte i et forferdelig dårlig vær. Det var iskaldt og snøstorm, og min venn syntes fryktelig synd på disse små barna som måtte fryse sånn.

– Huff, jeg er jammen glad jeg ikke bor i Finnmark, sa hun til moren sin.

– Men kjære deg, du bor jo i Finnmark! påpekte moren.

Min venn ble veldig overrasket. Så langt i livet hadde hun bare trodd at hun bodde i Vadsø.

