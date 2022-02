Ingen barnestjerne, ingen nykker

Det er noe ganske hverdagslig med Marte Olsbu Røiseland. Unntatt på standplass. Nå har hun strak kurs mot noe som kan bli norsk idrettshistorie.

Det kler henne ikke helt. Hun er det motsatte av stereotypen av den kyniske, hensynsløse utøveren som bare har seg selv i fokus. Hun har tatt en lang og svært omstendelig vei til det som nå er toppen av haugen. Hun har tatt tre OL-medaljer på sine tre første forsøk i Beijing. Hun har tre sjanser igjen. Søndag går hun først ut på jaktstarten. Her kommer det mer. Hun er 31 år gammel og mange før henne har lagt opp i den fasen av livet.

Det viktigste hun kom på i det første seiersintervjuet fredag var at bestemora hadde bursdag. Det måtte selvsagt markeres. Trener Roar Grubben, som har fugt henne siden hun var 15 år, forteller om en utøver som bare ser muligheter, uansett hvilken motstand hun møter. Og hun peker aldri bare på seg sjøl. Derfor var det typisk Marte å dra med seg hele støtteapparatet på seierspallen. - Ingen blir best alene, er hennes klare budskap.

For Marte var ingen barnestjerne. Hun hadde det bare moro med idretten. Men måtte ha trygghet rundt seg. Topprestasjoner var ikke i fokus før hun skjønte at dette kunne bli til noe. Det har det blitt. Hun vil sette nye milepæler etter at hun allerede er første norske kvinnelige skiskytter med to gull i OL. Det kler henne at det var Norges OL-gull nummer 200. For tolv år siden var det hennes forbilde Tora Berger som tok nummer 100 i Vancouver.

For to år siden tok hun sju medaljer i VM i Ruhpolding og er blitt vant til å plaffe ned alt som er i hennes vei. I dette OL er hun ett bomskudd fra tre gull. Det skilte ca. fire millimeter.

Hvordan dette påvirker henne? – Det blir litt for mye for en enkel sørlending, sa hun i går. Og det har hun kanskje rett i. Men sannheten er at hun går rett inn i konsentrasjon for neste oppgave så snart det er mulig. På treningsleiren med hennes personlige trener og ektemann Sverre Røiseland ble strategien lagt. Han er også trener for rekruttlandslaget. Hun fikk masse tid i fjellet alene. Det bringer henne litt tilbake til røttene på gården Olsbu, langt inne i de sørlandske skoger. Også Marte sliter med nerver og forventningspress, men hun prøver å bruke det positivt. Det er lettere sagt enn gjort.

Helt beskjeden er hun ikke. Hun har blant annet sin egen hjemmeside for hennes økende skare av supportere. For Marte er blitt et stort navn i det skiskytter-interesserte Europa. Da hun tok fullt hus i VM i Ruhpolding utpekte den franske storavisen L’Equipe henne til verdens beste kvinnelige idrettsutøver. Det hadde hun aldri planlagt å bli. Når hun samtidig smiler til alle og er raus, er det lett å få mange tilhengere.

“Målet mitt har aldri vært bli best i verden over natta, men å bli litt bedre hver dag. Der den samme indre motivasjonen om å utvikle meg, om å yte litt mer og prestere litt bedre, som driver meg også i dag”, skriver hun om seg sjøl. Det er viktige ord til alle dem som tar idretten alt for alvorlig.

Men det er dårlig nytt for konkurrentene. På normaldistansen traff hun 19 av 20 skudd. Gullet glapp på det siste. Fredag traff hun på 10 av 10 og når hun også er blant de raskeste i sporet, blir det full uttelling. Hun har vært stabilt verdens beste skiskytter i hele vinter der hun leder verdenscupen. Nå har hun to OL-gull i disse lekene, ligger likt i teten med Therese Johaug, men får flere sjanser.

“Midt i”, sier NRKs skyteekspert Ola Lunde som oftest når Marte skyter. Slik vil det fortsette en uke til.

