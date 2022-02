Look to Stovner!

Mens vi jobber oss gjennom smittetoppen og øyner normale hverdager, har arbeidet med å reparere folkehelsa bare så vidt begynt.

Da Bekim fikk korona i mars i fjor, regnet han med at han raskt skulle være på beina og tilbake på jobb som daglig leder på bensinstasjon. Det skulle ta lang tid. Snart et år senere er han tilbake i 60 prosent stilling, men han sliter fortsatt med ettervirkningene av sykdommen. Da jeg møtte ham i de nye lokalene til Frisklivssentralen på Stovner senter denne uken, fortalte han meg at han fortsatt er sliten og sliter med hukommelsen. Likevel er han optimist. På Frisklivssentralen får han oppfølging og behandling som skal hjelpe ham tilbake til gammel form.

Litt lenger inn i lokalene holder psykologene og de psykiatriske sykepleierne til. Her får unge og gamle som opplever psykiske plager som angst, depresjon og søvnproblemer, hjelp til å mestre hverdagen – gratis, uten henvisning og uten byråkrati. Det er så viktig. Hjelpen skal komme før problemene utvikler seg til alvorlige psykiske problemer og krever hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Det er en massiv oppgave som venter i det mange kaller pandemien etter pandemien

Stovner var tidlig ute med å forstå og si fra om hvordan pandemien ikke bare rammer oss fysisk, men at den også gir store sosiale og psykiske konsekvenser. På tidligere besøk til bydelen har jeg møtt bydelsmødre som jobbet med å spre informasjon om koronaviruset på ulike språk, ungdomsarbeidere som jobbet med å opprettholde gode tilbud til barn og unge, og korona-ansatte ungdom, som delte ut munnbind og spritet hender til den store gullmedalje på kjøpesenteret. Jeg har sett hvordan bydelen nådde ut til mange som hadde vegret seg for å ta vaksinen, og jeg har fått orienteringer om tilbudet Rask Psykisk Helsehjelp, som opererte med ventelister, og skulle utvides – og som nå altså er på plass på Stovner senter sammen med Frisklivssentralen.

[ Forskere med funn om «long covid»: Disse risikofaktorene peker seg ut ]

For Stovner bydel har skjønt noe viktig – de må være til stede der folk er, og bygge på kunnskap om hva folk har av utfordringer og muligheter. I et område som har vært blant de hardest rammede – med høye smittetall og fra før store levekårsutfordringer, har tilgjengelighet, informasjon og lav terskel vært avgjørende for at folk finner hjelpen og tar den imot. Gjennom hele perioden har bydelen – med kommunen i ryggen – jobbet med å forebygge smitte og demme opp for effekten av permitteringer, ensomhet, skolestengning og få møteplasser. Her er lærdommer som bør inspirere langt utenfor Oslo.

For når vi nå igjen nærmer oss et helt åpent samfunn, er det et preget samfunn vi åpner opp.

[ Da pandemien lammet Stovner, startet ildsjeler sportsklubb ]

Vi får stadig nye rapporter som sammen viser omfanget i helseutfordringer som varer lenger enn selve sykdommen. Hjelpetelefoner har blitt nedringt, det er påvist en dramatisk økning av vold i nære relasjoner, og studier tyder på økning i nivået av psykiske plager. Frisklivssentralen forteller at mange av dem som har vært koronasyke, sliter med symptomer i lang tid etterpå, og foreløpige tall fra innbyggerundersøkelsen viser at over halvparten har følt seg mer ensomme under pandemien, og at unge og personer med innvandrerbakgrunn ser ut til å være hardere rammet enn gjennomsnittet i bydelen. Behandlerne på Rask Psykisk Helsehjelp forteller at flere av brukerne deres kommer med mer sammensatte problemer og trenger lengre individuelle forløp enn før. Det kan dreie seg om dårlig råd, samlivsproblemer eller en familiesituasjon der flere familiemedlemmer sliter psykisk.

Det er en massiv oppgave som venter i det mange kaller pandemien etter pandemien. Viruset og nedstengningen har gitt oss folkehelseproblemer som rammer skjevt og forsterker en allerede veldokumentert ulikhet i helse. Som alltid rammer krisen urettferdig. Da må politikken vi møter den med, være rettferdig.

[ Covid-19 kan gi symptomer som ligner alzheimer ]

De siste to årene har vist oss at en felles offentlig helsetjeneste, i kommunene og på sykehusene, har vært en suksessfaktor for å håndtere koronapandemien. Styrt av fellesskapet, finansiert over skatteseddelen og tilgjengelig for alle har vår felles helsetjeneste og de som jobber der, lagt ned en formidabel innsats for å vaksinere, teste og spore smitte, behandle de syke og opprettholde og tilpasse helsetilbud til innbyggerne på tross av inngripende smitteverntiltak.

I fortsettelsen får de en like viktig jobb, når uhelsen som følger i kjølvannet av korona kommer på toppen av helseutfordringene som var der fra før. Derfor er det en prioritert oppgave for regjeringen å styrke vår felles helsetjeneste – ikke svekke den eller stykke den opp gjennom privatisering.

Når vi i tilleggsnummeret til budsjettet styrket både sykehusøkonomien og kommuneøkonomien, handler det om store tall som det kan være vanskelig å forholde seg til. Men pengene fører til reell endring i reelle liv. Med bedre økonomi kan Oslo kommune bevilge mer til lavterskel psykisk helse, en satsing de er i gang med allerede. Stovner bydel kan utvide tilbudet, og flere kan få hjelp til å mestre livet hos behandlerne på Stovner senter.

Helsedebatten handler ofte om sykehusene våre og behandlingen vi får der, men det å forebygge at vi havner på sykehus, er en viktig del av bildet. Her spiller lavterskeltilbudene ute i kommunene en avgjørende rolle, og tilbudet på Stovner senter er et eksempel til etterfølgelse. Look to Stovner!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen