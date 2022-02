Ei vindkule fra sølv. Therese Johaug kan få ekstra oppgave

Han holder seg lavt i terrenget, treneren og taktikeren bak Therese Johaugs triumfer. Pål Gunnar Mikkelsplass ble Johaugs personlige trener da hun ble utestengt. Broren Karstein har også vært helt sentral. Det disse tre har bygget opp sammen har ført til Johaugs to første OL-gull, og tar hun ett til, blir hun første norske kvinne som klarer det i et OL.

Torsdagens klassiske 10 kilometer hadde en regi som bare intervallstart kan gi. Hadde tv-produsenten hengt med, hadde det blitt enda bedre. Sekundstriden preget alle de involverte. Men hva skjedde med Therese Johaug da hun plutselig tapte mange sekunder ut på andrerunden? Hun hadde fått beskjed av trener Mikkelsplass og bror Karstein om å spare lite grann for å ha krefter igjen til den avgjørende spurten. Hun tapte elleve sekunder til Kerttu Niskanen på en drøy kilometer. Det er uvant for Johaug å tørre å holde igjen.

– Jeg slapp meg kanskje litt mye ned, forklarte hun da alle lurte på om hun hadde hatt noe uhell. Det hadde hun ikke. Men de kraftige vindkulene som kom kunne også avgjøre denne gullkampen.

Respekt for høyden, respekt for motstanderne. Rutinen ble helt avgjørende. Medaljevinnerne har vært ute en vinterdag før. De to finske skiheltene ga Johaug en herlig kamp. Og når man hørte seiersbrølene til Therese Johaug etterpå, der den ene kraftglosen avløste den andre, fikk man et innblikk i vinnerskallen hennes. Niskanen tapte alle de elleve sekundene på den siste kilometeren da hun ble alt for stiv.

Therese Johaug er selvsagt stor favoritt til å ta sitt tredje gull på tremila på OLs siste dag. Men hva skal hun gjøre før det? Et norsk lag nesten i oppløsning bak henne skal stable på beina fire løpere til et stafettlag lørdag og to løpere til en sprintstafett onsdag i neste uke. En samlet langrennsekspertise peker på Johaug til den sprintstafetten fordi her handler det om å takle høyde og utholdenhet under helt særegne forhold. Etter sitt andre gull sier Johaug nå ja til å gå hvis hun blir spurt. Det taler til hennes fordel at rennet også gås i klassisk. I den stilarten er ikke Norge godt forspent lenger, dessverre.

– Hun trenger en hardøkt mellom stafetten og tremila og da ville det sprintløpet være perfekt, sier NRKs ekspert Torgeir Bjørn, som spådde på forhånd at Kerttu Niskanen ville bli Johaugs tøffeste utfordrer. TV Norges nye langrennsekspert, Martin Johnsrud Sundby, er inne på det samme. Han ble valgt i sin tid i VM av samme årsak. Også Johaugs tidligere juniortrener, Fredrik Aukland, mener hun bør inn på laget.

Argumentet i mot kan være den stor belastningen disse rennene i høydene gir. Svenske Frida Karlsson har vist oss det hver dag. Det er vondt å se hvilken smerte hun går gjennom. Musklene får mindre oksygen og restitusjon tar lengre tid. Torsdag kom hun ikke blant de ti beste. Therese Johaug er heller ikke noe overmenneske, det bekreftet dette milløpet.

Kanskje det er Pål Gunnar Mikkelsplass som har nest siste ord her også. For det siste ordet har Johaug selv. Men hun må spørres først...

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen