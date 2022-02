Tøffe tak for Stoltenberg

Jens Stoltenberg vil bli satt skikkelig på prøve i jobben som ny sentralbanksjef. Norges Bank står nemlig overfor en rekke utfordringer. Rentenivået skal opp. Videre er det stor usikkerhet rundt verdensøkonomien generelt og aksjemarkedene spesielt.

Men fortsatt er det Øystein Olsen som styrer Norges Bank. Olsen går av om tre uker, og det er han som skal holde den tradisjonelle årstalen 17. februar. Det er å håpe at Olsen tør å være mer åpenhjertig og konkret enn vanlig i sitt siste råd til landets politikere.

Noen ganger må sentralbanksjefen ta upopulære grep.

Jens Stoltenberg starter ikke som sentralbanksjef før nærmere jul. Først må han gjør seg ferdig med jobben som generalsekretær i Nato. Fram til da er det kandidaten som tapte mot Stoltenberg, visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, som skal lede Norges Bank.

Sentralbanksjefen har to funksjoner. Den primære jobben er å lede Norges Bank. I tillegg er sentralbanksjefen styreleder for Oljefondet. Norges Bank har ansvaret for pengepolitikken. Det viktigste virkemiddelet er å fastsette styringsrenta, som i neste omgang blir førende for det alminnelige rentenivået her til lands.

Signalet fra Norges Bank er at rentenivået skal opp. Eksperter spår fire renteøkninger i løpet av året. Det er Ida Wolden Bache som må ta ansvaret for de første rentehoppene som nå kommer. Slik sett vil Stoltenberg komme til nesten dekket bord.

[ Det enkleste er ikke alltid det beste. ]

Høyere rente kan bli tøft for nordmenn med store boliglån. Utfordringen er at dagens unge voksne har blitt bortskjemt med et unormalt lavt rentenivå. Mange har levd i den villfarelsen at dette er det normale. Faktum er imidlertid at et høyere og mer normalt rentenivå er et økonomisk sunnhetstegn.

Den andre store, og stadig viktigere, oppgaven for sentralbanksjefen er å være styreleder for Oljefondet. Her vil Stoltenbergs internasjonale erfaring komme til god nytte. I dag står det rundt 12.000 milliarder på Oljefondet. En voksende andel av fondets inntekter kommer nå fra aksjeinvesteringer på verdens børser. Inntektene fra oljevirksomheten utgjør en fallende andel.

[ Fornuftig frislipp? ]

Dermed er den norske statsøkonomien mer følsom for svingninger på verdens børser. Norge må være forberedt på et betydelig fall i verdien på Oljefondet. Derfor er det behov for å justere handlingsregelen for hvor mange oljemilliarder det normalt bør brukes på gode formål over statsbudsjettet.

Som handlingsregelens far har nok Jens Stoltenberg gjort seg noen tanker om hva som bør være løsningen. Problemet er at det haster. Regjeringen kommer kanskje Stoltenberg i forkjøpet. Men her er det uansett politikerne som bestemmer – ikke Norges Bank.

[ Regjeringen har trøbbel med hybridkabler. Men den har i det minste en hybridminister. ]

Politikerne og Norges Bank må, fra hvert sitt ståsted, utfylle hverandre. Dette skjedde eksempelvis på en god måte da Norge i 2008 fikk den internasjonale finanskrisen i fanget. Da var Jens Stoltenberg statsminister og Kristin Halvorsen finansminister. Tilsvarende ble det motkonjunkturpolitikk da pandemien veltet inn over landet våren 2021. Erna Solberg & co. pøste på med oljepenger, mens Norges Bank satte ned renta til null.

Jens Stoltenbergs største utfordring blir å bevise at Norges Bank opptrer uavhengig av både regjeringen og Stortinget. Noen ganger må sentralbanksjefen ta upopulære grep ved å tale Roma midt imot. Dette bør i ettertid vise seg å ha vært fornuftig økonomisk medisin for å komme friskmeldt ut av kriser og motgang.

Sjefen i Norges Bank må her finne det rette balansepunktet i flere økonomiske disipliner. For mye gass kan til tider være uheldig. Å bremse for hardt kan ofte gjøre vondt verre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen