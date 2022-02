Ren hets av kvinnehoppere

Lagkonkurransen for begge kjønn var ny på OL-programmet og jentenes andre og siste sjanse til å ta en OL-medalje. For jentene er allerede diskriminert fra før ved at de får verken sin egen lagkonkurranse eller hoppe i stor bakke, som gutta.

Men det som skjedde i mandagens renn framsto som helt uforståelig. En etter en ble kvinnelige hoppere fra Japan, Østerrike, Tyskland og Norge diskvalifisert. Gutta gikk fri. Begge Norges kvinnelige deltakere, Anna Odine Strøm og Silje Opseth, ble diskvalifisert. Hvorfor? Fordi kroppene deres ikke passet i hoppdressen, ifølge kontrolløren.

Jentene skjønte ingenting, fordi kontrollen ble utført helt annerledes enn i verdenscupen, selv om det er samme kontrollør. De fikk beskjed om å stå annerledes. Det framsto som om kontrolløren aktivt lette etter luftlommer som skidressen kunne skape. Kontrollørenes oppgave er å hjelpe utøverne til å være innenfor regelverket, men slå ned på åpenbare feil.

Gråtkvalt kunne de norske jentene konstatere at OL var over. Lagkonkurransen som fikk sin OL-debut framsto som en ren parodi. Man kunne oppfordret Steven Bradbury til å melde seg for å hente etgratis gull i hoppbakken. (Australieren som vant kortbane i 2002 da alle konkurrentene falt). Det ble ikke helt riktig. Slovenia vant gullet fortjent og hadde antakelig gjort det om de hadde hoppet nakne. Men alle deres reelle utfordrere ble felt, en etter en.

Silje Opseth (t.h.) og Anna Odine Strøm prøver å skjønne hva som har skjedd. OL er over for deres del. (Fredrik Varfjell/NTB)

Men skandalen illustrerer hoppsportens to største problemer: Jentenes plass i programmet og sportens økende rigide krav til utstyr som selv ikke de aktive skjønner. Da Halvor Egner Granerud ble diskvalifisert fra guttas normalbakkerenn søndag ble det forklart med at han hadde ikke rukket å drikke vann før 2. omgang. Kroppen skal fylle hoppdressen. Og noen desiliter vann i magen kan gjøre utslag. Så hårfint kan man ikke ha det.

Anna Odine Strøm ville ikke gå i detaljer om hva som hadde skjedd i kontrollrommet. Men hun oppfattet det som helt annerledes rutiner enn det hun er vant til. Slik kan det ikke være i sportens viktigste konkurranser.

[ Her er hele OL-programmet, time for time ]

Mange etterlyser hoppsportens utgangspunkt; Lengde og stil. Det er ikke avgjørende lenger. Vind kan gi poengkorreksjon, vekta må være harmoni med skilengden og ikke minst må hoppdressen sitte limt til kroppen. Det eneste riktige tiltaket i forhold til Bjørn Wirkolas topplue er at utøverne må hoppe med hjelm.

Den regjerende olympiske mesteren, Maren Lundby, sa nei til alt dette. Hun droppet ut og tok seg et friår. Nå er det det internasjonale skiforbundet (FIS) og deres klokeste hoder som må lufte ut og få på plass et regelverk som utøvere og publikum kan forstå. Og innse at kvinnelige skihoppere har kommet for å bli.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen