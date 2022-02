En kvikklunsj mellom hver medaljevinner

Ikke helt. TV Norge gikk i reklame før en av de store favorittene, Johannes Høsflot Klæbo var i mål. Det kunne ikke NRK gjøre under OL i 1968. Men Klæbo kom altså inn ni minutter (!) bak vinneren. Men det skyldes jo primært at han mentalt var over i tirsdagens sprint da han skjønte at dette ikke gikk. Kanskje han tok seg en Kvikklunsj også?

Sjur Røthe brøt løpet før skibyttet, Johannes Høsflot Klæbo var hektet av på samme tidspunkt, Pål Golberg ga seg litt ute på skøytedelen (men ble nummer 5), mens Hans Christer Holund hadde litt los på medalje. Men også han gikk tom i den jakten. Han kom inn to og et halvt minutt bak. På fjerdeplass.

Sølvvinner Denis Spitsov falt uten at det spilte noen rolle. Russisk dobbeltseier og endelig gull til den evige toer, Aleksandr Bolsjunov. Men han var antakelig like overrasket som alle andre over at han aldri ble utfordret. Han kunne jo dusjet før erkerival Klæbo kom inn.

En samlet langrennsekspertise hadde problemer med å forklare differansene og den merkverdige utviklingen. Ingen hadde forutsett denne løpsutviklingen. Men høydeproblematikken ligger i bunn av forklaringene. Møter man veggen i høyden, får man den rett i trynet. Og her ble det rett og slett gått så hardt fra start at feltet ble splintret. Og det er større motstand i snøen når det er under ti minusgrader.

Hans Christer Holund forteller at han holdt på å svime av etter fire kilometer. Han følte han ikke fikk puste. Der har vi noe av forklaringen på hva som kan skje i kulde og tynnluft.

Nå blir det selvsagt diskusjon om laguttaket foran de neste distansene. Sjur Røthe har hatt OL som sitt lille mareritt i hele karrieren. Det ble forverret. Han skal etter planen gå den avsluttende femmila. Men hvem skal gå den klassiske 15 kilometeren for å henge på Bolsjunov der? Emil Iversen kan ha kommet langt nærmere det laget fordi han ikke gikk denne søndagen …

