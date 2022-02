Sang han med på Imagine?

Åpningsseremonien er som regel den mest sette enkeltbegivenhet fra et OL, men forventningene til denne var neddempet. Og de norske seertallene var neppe skyhøye midt på en fredag selv om evigunge Karen-Marie Ellefsen var hyret inn for å lede sendingen samen med sin gamle NRK-kollega Arve Fuglum. Og kineserne hadde også tatt vett til seg å tone ned de mest pompøse krumspring. De to 19-åringene som tente ilden skulle representere framtidens vintersport i Kina. Dinigeer Yilamujiang og Zhao Jiawen skal delta i henholdsvis kombinert og langrenn, men har allerede fått sine livs opplevelser.

Men hvordan i all verden kunne Russlands president Vladimir Putin komme inn? Russland er som nasjon utestengt fra OL etter dopingskandalen i Sotsji, og utøverne som deltar i Beijing går for det såkalte ROC (Russlands olympiske Komite). Dommen mot Russland inneholdt også at statsledere var ekskludert fra fremtidige OL. Men med ett vesentlig unntak. Hvis vedkommende inviteres av vertsnasjonens regjering, er det greit for IOC.

Og Kinas president Xi Jinping, som var sentral i sommer-OL i 2008, hadde selvsagt invitert sin kollega. Derfor kunne de nyte den behagelig korte seremonien som inneholdt alle de fredselementer IOC ønsker å vektlegge. Den oppsummeres altså i John Lennons evige fredsklassiker Imagine. Men det blir jo hykleri fra øverste hylle å bruke den her. Og den kinesiske versjonen nådde vel ikke helt opp til originalen.

Kristin Skaslien og Kjetil Jansrud var flaggbærere i Beijing fredag. (Jussi Nukari/NTB)

Norge var ikke representert på ærestribunen, men det skyldtes rene praktiske årsaker. Utenriksminister Anniken Huitfeldt skulle vært der, men ble stoppet av koronasmitte. Hun skulle etter planen også hatt samtaler med kinesiske myndigheter. Kulturminister Anette Trettebergstuen er som det offisielle Norge imot en diplomatisk boikott og reiser til Paralympics noen uker etter at OL er over.

Ilden er tent og Kina skal prøve å overgå sitt beste OL da de tok fem gull i Torino i 2006. De kommer ikke i langrenn eller kombinert. Men i den sistnevnte øvelsen er nå fire av de sju beste i verdenscupen utestengt av korona, inkludert vår egen Jarl Magnus Riiber. IOC-president Thomas Bach fikk også vite rett før seremonien at to av hans landsmenn i kombinerttoppen hadde testet positivt.

De to kinesiske skiløperne Dinigeer Yilamujian og Zhao Jiawen fikk tenne OL-ilden fredag. (David J. Phillip/AP)

Han sendte en hilsen til de koronarammede utøverne i sin åpningstale. «For en felles fremtid» er lekenes slagord og man kan i hvert fall fastslå at pandemien er en felles global utfordring. Som Kina løser på sn måte.

Dette OL kunne vært arrangert i Oslo, men Høyres stortingsgruppe satte stopp for prosessen. OL i Oslo ville også opplevd et korona-kaos vi bare kan fantasere om. Nå er lekene åpnet og medaljetellingen vil starte lørdag morgen uavhengig av smitte, sprengkulde og storm i vindkastene. Det gjelder å komme til start. Og Therese Johaug er først ut i den norske gullkampen der ambisjonen er å hanke inn 32 medaljer. Opptellingen skjer om 15 dager.

