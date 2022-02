Oslos to største OL-håp er isolert. Burde OL-åpningen vært i Oslo?

Simen Hegstad Krüger er tittelforsvarer på søndagens 30 kilometer og var første taper ut i smittebingoen. Det forverrende for hans del var at han testet positivt mens han var i Italia, der han fortsatt sitter. Han føler seg frisk. Og han kan fortsatt rekke den avsluttende femmila på lekenes nest siste dag. Det motiverer ham.

Jarl Magnus Riiber testet positivt i Kina. Verdens beste kombinertløper mister åpningsdistansen i neste uke, men kan teste seg ut av isolasjon og kjempe om i hvert fall to OL-gull. Det er håp i hengende snøre. Riiber tar situasjonen med betydelig galgenhumor. Det er helt nødvendig.

Det siste gjør ikke alle. Utøverne opplever stor usikkerhet og vet at neste test kan ramme dem hardt. Mange opplever søvnløse netter. For testresultatene er like tilfeldige som busstransporten i OL. Det framstår som ren smittebingo og kan gjøre mange av øvelsene til en parodi. Verdens beste kvinnelige skihopper fra Østerrike er også ute av spill. Oppnavnet er allerede blitt koronalekene 2022. Hadde det blitt det samme i Oslo?

Det får vi selvsagt aldri svar på, men Oslo hadde altså et ferdig konsept for 2022-lekene som Høyres stortingsgruppe stanset før den ble sendt inn til IOC. Det var for dyrt og sårene var ennå ikke grodd etter at idrettsstyret stoppet Tromsøs ønske om å arrangere OL i 2018. Det var lenge mange kandidater igjen til de lekene som åpner i det såkalte Fugleredet klokka 13.00 fredag. Men en etter en falt de fra, først og fremst på grunn av kostnader og lokal motstand.

Til slutt var det bare to kandidater igjen: Beijing i Kina og Almaty i Kasakhstan. Det ble malmklar seier til stormakten, som dermed blir første arrangør av både sommer- og vinter-OL.

Husker du denne? Eli Grimsby, direktør i Oslo 2022 og daværende byråd for kultur og næring, Halstein Bjercke under presentasjonen av logoen for OL i Oslo 2022. Året var 2014. (Cornelius Poppe/NTB)

Oslo hadde et fornuftig og bærekraftig konsept, og det ligger fortsatt i skuffen. Men kanskje hadde Oslo vært nærmere en utsettelse av lekene hvis de virkelig hadde fått dem. For OL forberedes ikke den siste uka. Hvordan hadde en Oslo-arrangør håndtert smittesituasjonen der den nye omikron-varianten skapte tilnærmet panikk i begynnelsen av desember?

Verdens beste vinteridrettsnasjon vil og bør arrangere et vinter-OL igjen. Kompetente arrangører er klare. Men man skal være glad det ikke skjer i dag. Det norske smitteregimet ville blitt et mareritt også her.

Sirkuset landet i Kina. Derfor ender vi opp med en garantert storslagen åpningsseremoni der det største paradokset er at Russlands president Vladimir Putin blir ærestribunens mest prominente gjest. Han vil få se russiske utøvere marsjere inn under IOC-flagget, fordi Russland som nasjon er utestengt fordi de bedro hele idrettsverdenen med sitt dopingjuks i Sotsji for åtte år siden. Men det er en annen historie.

OL skaper uforglemmelige øyeblikk. Millioner av kinesere spekulerer nå i hvem som vil tenne ilden. Idrett er her og nå. Første øvelse er å komme til start. Men vil vi få øyeblikk som trumfer korona, manglende menneskerettigheter og uskyldige OL-utøvere i isolasjon?

