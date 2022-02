Av med maskene: Johaug - Karlsson 2-2

Nå skal vi konsentrere oss litt om den duellen inntil neste smittetest sender en ny medaljekandidat på tørkeloftet.

Inngangen ti disse lekene er antakelig de mest krevende siden 1932 i Lake Placid da det norske laget satte seg på Amerikabåten 1. juledag året før. Hvordan skulle de trene under overfarten? Nå er spørsmålet hvordan man skal trene under en pandemi. Spør Norges siste offer: Jarl Magnus Riiber.

I moderne tid har man gjerne hatt prøve-OL eller i hvert fall verdenscuprenn i OL-anleggene sesongen før. Slik er det ikke nå. Mens svenskene har vært i den kinesiske fjellbyen Zhangjiakou nesten en uke, fikk Therese Johaug prøvd løypenettet første gang torsdag. Sju timers tidsakklimatisering kunne hun glemme. Fordi smittesituasjonen gjorde at langrennsjentene ble sittende fast i Italia.

Situasjonen medfører at Norge ikke engang stiller fullt lag på 15 kilometeren med skibytte lørdag morgen.

Therese Johaug fikk endelig prøvd skiene på stadion i Zhangjiakou torsdag. (Fredrik Varfjell/NTB)

Men Therese Johaug stiller og vet hun har en betydelig utfordrer i Frida Karlsson. Så langt i vinter står det 2–2 i duellen mellom de to. Og bak dem stiller Sverige et mye sterkere lag enn Norge. Johaug svarte avvæpnende om duellen på pressekonferansen i går, men vet hun aldri har gått inn i en konkurranse med flere usikre faktorer:

Hvordan takler hun kulda og vinden i terrenget der all snøen er kunstig? Hun har ikke deltatt i OL siden Sotsji i 2014 og der stemte ikke de norske skiene?

Hvordan takler hun høyden der løypene går opp til 1800 meter? Hva sier kroppen til manglende tidsakklimatisering?

Hvilket mentalt overtak har Frida Karlsson? Har hun det i det hele tatt? Hun lever på erfaringene da hun hentet inn Therese Johaug på tremila i Holmenkollen i fjor og da hun slo henne med tre hundredeler på Lillehammer i desember. Men det var i individuell start. Therese vant den siste duellen i Davos 12. desember. Da hadde Frida Karlsson også Jessie Diggins foran seg.

For det er også særegent foran lørdagens åpningsrenn. Dette er Therese Johaugs første skirenn i år. Hun valgte å droppe Tour de Ski, mens Frida Karlsson startet touren, fikk noen traumatiske opplevelser underveis og brøt av hele moroa. Kanskje Tour-vinner Natalja Neprjajeva skal lure dem alle sammen? Johaug skulle gått et renn i Frankrike, men det ble avlyst på grunn av korona. I stedet har hun gått to testrenn i Seiser Alm, som ifølge landslagstrener Ole Morten Iversen skal ha vært bunnsolid.

Frida Karlsson (t.v.) på joggetur i OL-byen med Maja Dahlqvist og Moa Olsson. (Heiko Junge/NTB)

Frida Karlsson strutter av selvtillit i den svenske leiren, selv om hun tapte den siste duellen klart i Davos. Men de har altså ikke møttes i sporet siden 12. desember. Og de har bare gått 10km. Lørdagens renn er fem kilometer lengre og i to stilarter.

Norsk-svenske dueller i langrenn er krydderet i denne sporten. I OL for fire år siden var det Charlotte Kalla mot Marit Bjørgen på denne distansen, og svensken rykket ifra og tok gullet i Pyeongchang.

Therese Johaug og Frida Karlsson har en ting felles. Begge jakter deres første individuelle OL-gull. Startskuddet går lørdag klokka 08.45, norsk tid.

Etterpå er det på med maskene igjen.

FAKTA

Duellene mellom Karlsson og Johaug i vinter:

Duell1: 10km Ruka 27.11: 1. Karlsson, 2. Johaug. 13,7 sekunder bak (intervallstart)

Duell 2: 10km Ruka 28.11: 1. Johaug, 2. Karlsson. 7,8 sekunder bak i mål. (jaktstart)

Duell 3: 10km Lillehammer 4.12: 1. Karlsson, 2. Johaug 3/100 bak (intervallstart)

Duell 4: 10km Davos 12.12: 1. Johaug, 3. Karlsson. 17,1 sekunder bak (intervallstart)

Stillingen er 2-2

Duell 5: 15km skiathlon med skibytte Beijing 05.02.