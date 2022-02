Jeg må innrømme noe, denne teksten er ikke objektiv. Den skrives nemlig etter en uke med omikronherjing. Jeg ble syk. Og ikke sånn «ha ha, var dette rusket i halsen korona?-syk». Men nesten sengeliggende en hel uke-syk.

Omikron gir mildere sykdom enn delta. Det tilsier alle data. Den gir mindre belastning på sykehusene, rett og slett fordi den ikke trives like godt i lungene. Men det betyr ikke at den nødvendigvis er noen spøk.

Samtidig som regjeringen holdt pressekonferanse om lettelsene, feiret jeg å ha kommet meg fra sengen til sofaen uten å ha mistet pusten helt.

Men ikke stol helt på meg. Jeg er fortsatt litt i omikron-tåka.

Tirsdag stilte også Minerva-redaktør Nils August Andresen i Debatten på NRK. Han hadde som meg testet positivt for korona, og satt i isolasjon. I motsetning til meg hadde Andresen kun en lett forkjølelse, som han ikke ville bli ønsket god bedring for. Andresen påpekte at vi har blitt for vant til isolasjon.

«Vi glemmer at det er et ekstremt tiltak for en ekstrem situasjon», sa han. Ja. det kan han ha rett i.

Andresen mener han burde kunne gå på jobb siden han kun hadde milde symptomer. Og at regjeringen i stedet burde råde folk som antok at de var særlig smittsomme å holde seg hjemme.

Det er bare ett problem.

[ Hva om jeg er smittet idet jeg tar dose tre? ]

Foreløpig har vi ingen gode metoder for å sikre at noen kun er «kjempelett-forkjølelse»-smittsom, ikke «du kommer til å sende naboen på sykehus»-smittsom.

Fram til vi har mulighet til å teste alvorlighetsgrad, bør isolasjon opprettholdes. Testene avslører ikke engang hvilken variant man er smittet av, med mindre den sendes til grundigere analyse.

Bør nærkontakter kunne teste seg ut av karantene? Så klart er det kjipt å være i karantene bare fordi noen du bor med har korona. I tillegg er det også veldig lite praktisk. Hvem skal handle på butikken da? Jeg forstår at noen lettelser er nødvendig. Men bør man slippe helt opp? Bør man kunne gå på skole og jobb med negativ hurtigtest?

Det er ikke uvanlig å teste negativt i noen dager, før man får to streker på hurtigtesten. Hva er i det hele tatt vitsen med isolasjon når husstandsmedlemmer kan vandre rundt som potensielle superspredere?

Selvfølgelig skal vi feire lettelsene. At vi kan skåle på byen, dra på konserter og heie på favorittlaget vårt fra tribunen igjen. Men så lenge vi fortsatt har meteren og munnbind bør vi også ha isolasjon og en form for karantene når man er smittet.

