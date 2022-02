Farvel til koronakuleramma og et forsiktig hei til verden igjen!

I snart to år har koronaviruset styrt veldig mye av hverdagen. I Dagsavisens spalter har vi rapportert om at mennesker er blitt skikkelig syke og har mistet livet, vi har intervjuet utslitte sykepleiere og personer som sliter med ettervirkningene av covid-19. Som samfunn har vi gått i karantene og holdt oss på hjemmekontor, brukt munnbind og vasket hender, fulgt myndighetenes restriksjoner og tatt våre forholdsregler. På et personlig plan har jeg notert og kartlagt, varslet og fulgt opp ved hvert koronatilfelle. Som pappa, fotballtrener, arbeidsgiver, venn og kollega. Vi har alle visst hva vi gjør når noen blir smittet.

Men nå har vi sluttet å telle. På jobb kartlegger vi ikke lenger hvem som er smittet, og tirsdag ettermiddag kom beskjeden om at regjeringen letter på koronarestriksjonene. «La det ikke være tvil: Vi er over i en ny fase av pandemien. Vi skal leve med mye smitte, og vi kan leve med mye smitte», uttalte statsminister Jonas Gahr Støre. Enkelte eksperter var på forhånd ute og advarte mot for stort frislipp, men spørsmålet er om det overhodet er mulig å motivere oss for nye dugnadsrunder i et samfunn der det føles som at «alle» er smittet selv eller har smitten rundt seg. Kombinasjonen av at mange er fullvaksinerte og dermed ikke blir like syke som før og at omikron er mindre farlig enn tidligere varianter, har ført til at vi stadig sjeldnere hører om folk som blir alvorlig syke av viruset. Skuldrene har senket seg.

Sånn var det ikke da jeg sommeren 2020 begynte å følge med på de islandske myndighetenes nettside over positive koronatilfeller på sagaøya. Det startet fordi jeg skulle dit på en jobbreise høsten for halvannet år siden. Jeg fulgte smittetallene fra uke til uke. Rett før avreise bikket tallet over det magiske 20, og dermed måtte turen avlyses. Siden er det blitt en vane at jeg sjekker akkurat den nettsiden med jevne mellomrom. Denne uka lyste den opp med tallet 4.884. Nesten 5.000 av 100.000 har altså testet positivt de siste 14 dagene. Likevel gikk jeg løs på å planlegge en helgetur til Island, familiens favorittreisemål, senere i år. Kanskje er det helt idiotisk, muligens er vi blitt tallblinde, men det føles godt at vi nå tar farvel med koronakuleramma og går over til «sunn fornuft», for å bruke regjeringens egne ord tirsdag kveld, som det viktigste smitteverntiltaket. God fredag!

Islandske myndigheters oversikt over antall positive koronatester siste 14 dager. (Skjermdump)

