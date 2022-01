Utnytt vinden på havet

Nå må det bli fortgang i utbyggingen av vindmøller til havs for produksjon av elektrisk kraft. Vinden på havet må utnyttes for å sikre Norge nok ren strøm. I neste omgang bør Norge benytte muligheten til også å eksportere overskytende havvindkraft til kontinentet. Samlet bør dette gi verdifulle norske arbeidsplasser i overgangen til en mer fossilfri framtid.

De rekordhøye strømprisene denne vinteren har satt fart i diskusjonen om hvordan Norge bør innrette seg for å unngå nye strømsjokk i framtiden. Liberaliseringen har gått for langt. Derfor må regjeringen og Stortinget ta grep for å sikre mer stabilitet og forutsigbarhet i markedet.

Kompromisset bør være ja takk, begge deler.

Med det vil også bli behov for mer elektrisk kraft i årene framover. Norge er avhengig av å handle strøm med utlandet. Alternativet ville ha vært, helt unødvendig, å bygge ut minst 20 prosent mer kraft innenlands og fått 30 prosent høyere nettleie.

Det grønne skiftet innebærer at fossil energi i betydelig grad må avløses av fornybar energi. Vi kan få mer kraft ut av hver vanndråpe ved å modernisere og oppgradere dagens vannkraftverk. Videre ligger det et stort potensial i å isolere hus og bygninger enda bedre.

Men dette er ikke nok. Her peker vindkraft seg ut – både på land, men først og fremst til havs. Flytende havvind er effektiv energi og skånsom for naturen. LO, NHO og Norges Rederiforbund er blant aktørene som presser på for å få fart på utbyggingen av havvind. «Vi må unngå at Norge taper ytterligere terreng på et område som er preget av store planer og høy aktivitet i landene rundt oss», heter det i et fellesbrev som er sendt regjeringen.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er lei av at det i årevis har vært tomt snakk om havvind. Nå haster det med å komme i gang, sier ministeren til Dagens Næringsliv. Og Vestre får ryggdekning av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Problemet er at det er uenighet innad i regjeringen om hvordan vi skal få sving på vindkraft til havs. Utfordringen er at aktørene ikke ser lønnsomhet i flytende havvind uten at det legges strømkabler også til utlandet, ikke bare til Norge. Senterpartiet sier nemlig tvert nei til slike hybridkabler.

Bakteppet er Ap/Sp-regjeringens løfte om at det ikke skal bygges flere mellomlandsforbindelser for kraft i inneværende stortingsperiode. Sp mener at hybridkabler er å regne som en mellomlandsforbindelse. Senterpartiets Marit Arnstad hevder at hybridløsningen innebærer at kostnader blir veltet over på strømforbrukere i Norge.

Eksperter og aktører mener derimot at det er flere måter å løse hybrid-floken på. Det må være mulig å unngå økte strømpriser i Norge som følge av havvind på norsk sokkel. Kompromisset bør være ja takk, begge deler. Regjeringen må snarest hugge over den gordiske knuten på strømkabelen.

