Etter godfoten

Bare begrepet godfoten gir oss en god følelse. Godfot-teorien handler om positiv tenkning, hvordan bygge lag og hvordan gjøre dine lagkamerater bedre. Uttrykket er skapt av Nils Arne Eggen og utdypet i hans egen bok om emnet. Mange av oss har fått oppleve godfoten i teori og praksis.

Min siste samtale med ham var da jeg ba ham utdype noen minner da Skeid rundet 100 år og en av kampene å snakke om var Skeid – Rosenborg i 1969, da vaktene ga opp etter at nær 28.000 tilskuere var sluppet inn på Ullevaal stadion og man åpnet slusene for å unngå skader i køene som oppsto. I den offisielle statistikken er tallet 24.350.

– Ai, gamle Arbeiderbladet ja, du jeg ser på skiskytingen nå, kan du ringe om en time for jeg vil gjerne snakke lenge og varmt om Skeid. De skal jo ikke være nede i 2. divisjon, vet du, de skulle være i øverste liga de, sjø.

– Ja, men da ringer jeg tilbake da.

– For det var jo Ivers mot han Kasper det vet du, og vi bodde på ungdomsherberget på Haraldsheim rett ved Skeid-banen, det hadde vel vært utenkelig i våre dager, men da fikk vi trent litt i Muselunden på kampdagen, og du verden for et folkeliv, når var det sist 30.000 tilskuere på fotballkamp i Oslo, da.

– Nå er det andre skyting, ser jeg …

– Åsså var det jo Trygve Bornø mot Jan Christiansen … åsså fikk jeg jo en sønn også den augustkvelden. Åsså trænt æ jo Skeid en da for non år sia …

Nils Arne Eggen i kortversjon. Hans tyngste tale var i hans egen sønns (Knut Torbjørn) begravelse. De som opplevde den, vil aldri glemme den. Han avsluttet livet i rullestol med begge beina amputert. Men med overskudd til å dele tanker om livet, litteraturen og fotballen. Med godfoten som rettesnor.





