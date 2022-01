Denne fredagen, 28. januar, er det 20 år siden mammaen til Pippi og Emil, Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og alle de andre figurene sovnet inn, 94 år gammel. Det syntes jeg var verdt å minnes. Om ikke annet, så for å minne dere alle om at dagens heldigitale Disney- og YouTube-unger, gjerne kan eksponeres for den kloke, svenske alenemorens bøker, filmer og TV-serier. Det kan umulig skade om enda flere lærer seg kjente Pippi-sitater som: «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert».

Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert. — Pippi Langstrømpe

Med Pippi og Ronja skapte Astrid Lindgren tøffe, respektløse forbilder for jenter. Og som jeg har skrevet i «God fredag»-spalten tidligere: «Brødrene Løvehjerte har alt man trenger for å forklare et barn om reell urettferdighet. Barn som dør, en dal der alt er nesten helt perfekt, en lignende dal der folket holdes som slaver av en ond diktator, og stedet de drømmer om, eventyrlandet Nangijala».

[ Den ensomme Astrid Lindgren ]

I et portrettintervju med Arbeiderbladet, dagens Dagsavisen, fra 70-tallet, avviste Astrid Lindgren at hun var politisk i sine bøker: «Ikke bevisst, selv om jeg håper det ligger en slags demokratisk tendens i det jeg skriver. De demokratiske idealer har en ivrig forkjemper i meg, det håper jeg kommer fram». Deretter rettet hun en pekefinger mot all form for maktmisbruk, fra foreldre mot barn, fra menn mot kvinner og fra dem som har politisk makt: «Overalt hvor flere mennesker er samlet, vil det alltid være en som har overtaket. Ingenting gjør meg mer opprørt enn å se at dette overtaket misbrukes. Alle som på en eller annen måte har skaffet seg et slikt overtak, må være snille. Men dette kravet er åpenbart noe av det vanskeligste på jord å innfri – se på all maktmisbruken».

[ Tidligere «God fredag»-spalte om Astrid Lindgrens løvehjerter og utenforskap ]

Som så mange andre vokste jeg opp med Astrid Lindgrens bøker. Det sørget min leseglade mor for. Tradisjonen har jeg ført videre til mine egne døtre. I mange sommerferier var det en fast tradisjon at vi reiste til familieparken Astrid Lindgrens Värld i forfatterens fødeby, Vimmerby i Småland. Julen 2019 ga vi i gave til min mor at farmor skulle få reise dit sammen med barnebarna før de ble for store. Så kom koronaen og stoppet oss både sommeren 2020 og 2021. Nå krysser vi fingrene for at turen kan gjennomføres i årets sommerferie. De to eldste jentene, som da vil være 15 og snart 17, føler seg ikke for store for å vise farmor rundt mellom Lønneberget og Villa Villekulla. Og jeg tror ærlig talt at de fortsatt har et og annet å plukke opp fra kloke kvinner som Astrid Lindgren eller reisekameraten, deres egen farmor, på vei inn i voksenlivet. God fredag!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen