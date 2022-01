Håndballguttas evige fornyelse

Det er selvsagt noe som trigger ekstra når Norge og Sverige havner i en direkte duell om avansement i et internasjonalt mesterskap. Tirsdag kveld kan festen være over både for Noreg og Sverige, men slik tenker ikke det norske laget. Mesterskapet har gitt oss overraskende innsikt i hvordan godt etablerte spillere plutselig kan komme inn og fornye et landslag.

Trioen Sebastian Barthold (30), Erik Toft (29) og Vetle Eck Aga (28) er i en alder der man skulle tro landslagskarrieren kanskje aldri ville bli noe av. Alle tre har debutert i dette mesterskapet der Norge så ut som en middelhavsfarer både før og i starten av EM. Så evner man å slå alle lagene i hovedrunden og til og med kneble Spania, noe denne gjengen aldri har klart før.

Vi er jo blitt vant til at norsk håndballsuksess er basert på at noen få enkeltspillere (les en keeper og Sander Sagosen) løfter laget gjennom ekstreme ferdigheter. Dette mesterskapet beviser noe annet. Da Sander Sagosens skuddarm trengte hvile, kom steinkaster Erik Toft inn i manesjen. Han er vel det nærmeste vi har kommet en som kan skyte hull i nettet.

Legg til Oppsal-gutten Sander Andreassen Øverjordet, som også har gått litt under radaren til det store håndballpublikummet, men som også har bidrar til å skyte de viktige kampene i norsk favør. Mannen som trekker i disse trådene heter altså fortsatt Christian Berge, som evner å sette sammen disse brikkene til en slagkraftig enhet.

Norge er videre med minst uavgjort mot Sverige tirsdag kveld. Norge har kommet seg gjennom mesterskapet uten koronasmitte i troppen, noe de fleste andre lagene er blitt plaget av. Smittebingoen lever i hele idrettsverdenen. Dette mesterskapet er både EM i håndball og EM i logistikk. Og Norge er i teten på begge fronter.

