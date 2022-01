Om ikke å få sole seg i sine ugjerninger

Med nazihilsen og høyreekstreme budskap både muntlig og på engelskspråklig plakat, var Breiviks oppførsel i retten i mine øyne et skoleeksempel på misbruk av offentlighetens oppmerksomhet. Som redaktør for en avis med sosialdemokratisk formålsparagraf og spesiell nærhet til ofre og pårørende for terroristens handlinger, var jeg derfor glad for beslutningen om å vise varsomhet. Andre medier vurderte dette annerledes, og slik skal det også være i et land med full pressefrihet. Ulike redaktører skal ta sine selvstendige beslutninger, men det fører naturlig nok til at jeg er nysgjerrig på å forstå dem som vurderer annerledes enn oss.

[ Derfor vil vi være ekstra varsomme med dekningen av Breivik-rettssaken ]

I sosiale medier ble Dagsavisens varsomhet holdt opp mot spesielt Dagbladet, som publiserte et stort bilde av massemorderen som gjorde nazihilsen i retten og viste TV-bilder der man fikk høre og se hans appell. Medier 24 spurte Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen om vurderingen, og fikk følgende svar: «Hans tankegods og refleksjoner er av stor samfunnsmessig betydning. Hva han sier og gjør i rettssalen, hans politiske holdning er helt vesentlig for det retten skal vurdere. Det er helt sentralt om han fortsatt forsvarer sine handlinger eller er en angrende synder. Og vi mener at mindre åpenhet kan føre til grobunn for radikale holdninger».

[ Hege Ulstein: Det var helt absurd å se på at terroristens ønske om en slags improvisert pressekonferanse ble oppfylt ]

Vår kommentator Hege Ulstein satte hendelsene inn i kontekst, og fortalte i sin rettskommentar i Dagsavisen hvordan Breivik allerede før han begikk terrorhandlingene 22. juli 2011 la planer om hvordan han kunne misbruke den liberale rettsstatens institusjoner for å fortsette å spre sitt høyreekstreme hatbudskap dersom han havnet i fengsel. I stedet for å referere hans propaganda, pekte hun på terroristens motiv og situasjon.

Tittelen som sa at han «soler seg i sine ugjerninger», beskriver egentlig ganske godt hva vi ikke ville at Breivik skulle få lov til i Dagsavisen.

Før mediene fikk mulighet til å rapportere så løpende som det vi gjør digitalt i dag, var det bedre tid til å vurdere konsekvensen av både tekst og bilder enn det som skjer når noen av våre konkurrenter livesender fra retten. Selv har jeg lest gjennom hvordan vår avis, den gang Arbeiderbladet, rapporterte fra rettssaken mot stornazisten, torturisten og sadisten Henry Rinnan. For ettertida var det viktigere å vite at han «snakker om sine bedrifter med stolthet i stemmen» og at han «øyensynlig nyter å komme helt fram i rampelyset igjen» enn hva han faktisk sa. Og tittelen som sa at han «soler seg i sine ugjerninger», beskriver egentlig ganske godt hva vi ikke ville at Breivik skulle få lov til i Dagsavisen. God fredag!

[ Hege Ulstein: Fortsatt farlig, og uten tegn til bedring. Massemorderen slipper selvfølgelig ikke ut. ]

[ Hege Ulstein: På rettssakens siste dag ble vi igjen minnet på hva dette egentlig handler om ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen