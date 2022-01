Nils Arne Eggen 1941-2022: Den beste lagbyggeren Arbeiderpartiet aldri fikk

Selvsagt var Nils Arne Eggen en stor fotballtrener som kunne ha ledet langt større fotballklubber enn Rosenborg, men han hadde evner som kunne ført ham videre til andre arenaer. Da Thorbjørn Jagland i 1996 tok over som statsminister etter Gro Harlem Brundtland, ville han ha Nils Arne Eggen til å lede et nytt departement med ansvar for barn og ungdoms oppvekstsvilkår. Jagland og daværende LO-leder Yngve Hågensen hadde sett helt spesielle evner i Eggen. Dessverre takket han nei.

Løkken i Trøndelag 1997. Statsminister Thorbjørn Jagland (t.h.), Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl (i midten), og Rosenborg-trener Nils Arne Eggen. Jagland skriver autografer. (GUSTAV P. JENSEN/ARBEIDERBLADET)

Selv ble jeg godt kjent med Eggen omtrent på samme tid. Jeg husker fortsatt første gang jeg gikk inn i brakka på Lerkendal for å møte mannen som hadde revolusjonert norsk fotball med ideer han hadde hentet fra nederlandske Ajax om samhandling og godfotteori. Nils Arne Eggen må ha merket at journalistspiren fra Bodø var nervøs, for han satte umiddelbart i gang med å gjøre meg trygg i rollen min. Sånn var han som trener og sånn var han som menneske, fotballegenden som nå har gått ut av tiden.

[ Idretts-Norge i sorg etter Nils Arne Eggens bortgang: – Få har betydd mer for norsk idrett ]

Nils Arne Eggen gjorde folk trygge i rollene sine, og han brukte medarbeiderne til det de var best til. Egentlig burde Eggens velkjente «Godfotteori» vært obligatorisk lesning for alle ledere. Han så potensialet til folk, og satte dem i den posisjonen de best kunne prestere. I tillegg lærte han alle at laget er viktigere enn enkeltspillere. «Du blir god ved å gjøre de andre gode», var Eggens læresetning. Samhandling rr viktigere for å skape suksess enn den enkeltes soloferdigheter. Eggen terpet både på individuelle ferdigheter og samhandlingsmønstre, samtidig som jeg som journalist kunne stå på sidelinjen og kjenne entusiasmen hans smitte over på hele treningsfeltet. Eggen tok tak i problemene med en gang de oppsto, og han kunne brøle til den som ikke gjorde jobben sin. Men etterpå viste han omsorg.

Du blir god ved å gjøre de andre gode — Nils Arne Eggens læresetning

Eggen skapte med langt dårlige forutsetninger bedre lag enn de fleste motstandere. Milan og Real Madrid hadde alt som Rosenborg ikke kunne matche: Klima og treningsforhold, antall fans og rike velgjørere. Men de manglet kollektivet som sosialdemokraten fra Orkdal hadde skapt. Slik fikk hele fotballverden høre Eggens kanskje mest berømte sitat: «Det ska dæm ha, Real Madrid, dæm prøvd»! Det var den samme filosofien som lå i bunn for alle oppturene. På mirakuløst vis klarte Nils Arne Eggen å ta Moss til opprykk og deretter til seriegull som norsk fotballs underdog i 1987. Siden gjentok han bragden igjen og igjen med sitt kjære Rosenborg som europeisk underdog. Sjelden ble noen av spillerne bedre av å reise ut til større europeiske klubber enn de hadde vært som en del av Eggens 4-3-3-kollektiv.

Det er ikke bare fotball-Norge som er blitt fattigere uten vår største klubbtrener noensinne. Han vil bli savnet i hele samfunnet. —

I sine siste leveår kunne Eggen se underdogen Bodø/Glimt kopiere oppskriften hans og først gjenskape Moss-bragden i Norge og deretter kopiere Rosenborgs bragder i Europa. Jeg lurer på hva en slik mann kunne overført av kunnskap til norske politikere? Er det noe vi burde ha forstått fra de siste årenes stridigheter i partiet som Nils Arne Eggen følte tilhørighet til hele livet, er det at de kunne vært flinkere til å løfte i flokk, samarbeide og gjøre hverandre gode. Akkurat det var det ingen som var bedre til enn fotballtreneren som nå har gått ut av tiden. Det er ikke bare fotball-Norge som er blitt fattigere uten vår største klubbtrener noensinne. Han vil bli savnet i hele samfunnet. Hvil i fred, Nils Arne!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen