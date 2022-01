TV2-bukken og sjakksirkuset

Offer? Eller bukk? I sjakken brukes disse begrepene om å miste en brikke. Et offer er begrepet for når man ofrer en brikke for å få en annen fordel seinere i spillet. Det er planlagt og regnes, etter det jeg har forstått, som ganske kult dersom man lykkes. En bukk er noe ganske annet. Da mister man en brikke grunnet en kjempetabbe, gjerne fordi man har oversett noe fundamentalt. Alt annet enn godt planlagt, altså.

Hva har egentlig TV 2 gjort når de nå har tatt med tidligere NOKAS-dømte David Toska som sjakkekspert under den pågående Tata Steel-turneringen? Det er mulig å se på det som begge deler. Hvis brikken er symbol på respekt og anseelse, så kan det nok tenkes at TV 2 selv har opplevd at de spiller et offerspill. De visste åpenbart at de ville få sterke reaksjoner da de lanserte nyheten i egne flater søndag. I nettsaken har de imidlertid positive kommentarer fra sjakkekspert og journalist Heidi Røneid og mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen. Begge understreker hvor viktig det er at vi følger prinsippet om at tidligere dømte skal kunne komme tilbake til samfunnet igjen. Uttalelsene er bakt sammen med et intervju med Toska selv der han forteller om sin historie med sjakken, blant annet.

TV 2 sier at de har gått mange runder etter at Toska ble foreslått som ekspert fra «sjakkmiljøet i Bergen». De har snakket med etterlatte etter politimannen som ble skutt i forbindelse med det grove ranet. De har også snakket grundig med Toska selv, og konkludert med at han er kunnskapsrik og kan mye om sjakk.

David Toska var en lovende spiller i ungdomsårene, men som han selv sier: Hvis han hadde satset, kunne han blitt god, men han tror ikke han kunne blitt blant de beste. Man trenger heller ikke å være blant de beste for å være med i en sjakksending. NRK har gjerne med en kjendis som spiller litt sjakk, eller i hvert fall liker sjakk, men som har som mål å høyne underholdningsverdien litt for bredden av publikummet.

TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum vil ikke si til VG hva han synes om Toskas inntreden i sendingen. Det blir rart for ham når de skal i samme studio, og han har sagt det han trenger å si til TV 2, sier han. Spørsmålet er hva slags rolle TV 2 tenker at Toska skal ha: Er han der som støtte til ekspertene Hans Olav Lahlum og Jon Ludvig Hammer? Neppe. Han er der åpenbart for å høyne interessen for programmet. Og det er derfor det også oppleves som uggent.

Han har sonet straffen sin. Og han har helt sikkert gode innspill å komme med. Likevel er det vanskelig å komme vekk fra at han er ansvarlig for det største ranet i Norgeshistorien. Og det er flere enn de etterlatte etter politimannen som kan sitte med traumer fra Nokas-ranet.

Nesten en million TV-seere var innom NRKs sjakksendinger i romjula. Toska var ikke der. Men for de som følger disse sendingene som en romjulstradisjon er programlederne og ekspertene med Torstein Bae i spissen, nærmest blitt som en sjakkfamilie, skal vi tro seerreaksjonene som stadig flyr over skjermen i form av hyggelige twitter-meldinger. NRK har lyktes med å bygge en atmosfære, og sjakkeksperter som Bae, Atle Grønn, Heidi Røneid og flere framstår som publikumsfavoritter.

TV 2 har på sin side både Jon Ludvig Hammer og Hans Olav Lahlum som karakteristiske eksperter med udiskutabel sjakkfaglig kompetanse. Det blir vanskelig å se for seg hvordan TV 2 skal bygge sjakksendinger med samme humor og varme med Toska i studio.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 har avkreftet at Toska er en ny TV 2-profil. Han skal delta i sendingen, også vil kanalen se an framtida. Det vitner om at dette er en prøveklut, eller kall det gjerne et stunt, for å sjekke reaksjonene. Oppmerksomheten har utvilsomt kommet, og TV 2 vinner helt sikkert seere på det, kortsiktig. Men hva med lojaliteten? Det er uvisst.

Så er spørsmålet: offer eller bukk? Det er planlagt spill, men det virker som om TV 2 har oversett noe i sin iver etter oppmerksomhet og det spektakulære. For tapet her ligger i tap av respekt og omdømme, eller publikums «godfølelse». Bruken av Toska er en bjørnetjeneste for sjakkmiljøet. I kjølvannet av Magnus Carslens sjakkeventyr har det blomstret talenter i Norge, og det finnes faktisk haugevis av kompetente karismatiske mennesker som kan berike en sjakksending.

Bae, Hammer, Grønn, Lahlum og alle de andre favorittene våre har lyktes i å lære Norge til å like sjakk på grunn av sjakken. Da trengs ikke stunts som det TV 2 nå driver med. Faren er at Toska-deltakelsen får all oppmerksomheten. Det fortjener ikke Sjakk-Norge. Og det fortjener heller ikke David Toska, selv om sonet er sonet og han skal få komme tilbake til samfunnet.





