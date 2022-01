Klubbene er rett og slett ikke til å stole på

Kampene kommer på rekke og rad helt fram til onsdag og med mange godbiter er det bare å glede seg.

Allerede fredag tjuvstartet det hele med det eksplosive oppgjøret Brighton mot Crystal Palace, som har vært beinharde rivaler siden 70-tallet, da lagets to managere røk i tottene på hverandre.

Men lørdag er det en enda større godbit på gang. Chelsea skal til Manchester og møte City. Her kan sesongen nesten avgjøres. Og søndag er det derby i nord-London mellom Spurs og Arsenal. Men det er mer, for det er kamper også tirsdag og onsdag. Leicester skal til London og møte Spurs. En nøkkelkamp for begge lag også det. Skal drømmen om Champions League leve bør det en seier til.

Det er slike uker jeg går og drømmer om før sesongstart. Med kamper der det står mye på spill hver dag. 90 minutter der sesongen kan vinnes eller tapes. Dog er det et stor men. Og det er korona. Ikke blant folk flest og publikum, nei blant spilerne og i klubbene. For om mange nok er smittet, blir kampen utsatt. Bare i desember måtte 17 kamper skyves på. Fredagens møte mellom Burnley og Leicester er utsatt fordi det er smitte i Burnely.

[ Derfor håper jeg Newcastle rykker ned ]

Reglene er klare: Premier League-lagene må stille til kamp dersom de har 13 utespillere og en keeper tilgjengelig. Men tilgjengelig kan være så mangt. For hvor skadet må man være for å være «skadet» i denne sammenhengen? Og en koronatest som klubbens lege foretar er det lett å ljuge om. Liverpool vil opplagt tjene på om de neste kampene blir skjøvet på. Der er for eksempel angriperne Sadio Mané og toppscorer Mohamed Salah reist til Afrikamesterskapet. Liverpool er dessuten under etterforskning fordi de ikke kunne stille lag mot Arsenal i Ligacupen, men spilte match bare et par dager senere.

[ Hva gjør du når du er verdens rikeste klubb og holder på å rykke ned? ]

Chelsea-sjef Thomas Tuchel er tindrende klar på at han forventer at Premier League-rivalene ikke tøyer reglene for å slippe å spille kamper med reduserte lag. Chelsea må selv klare seg uten keeper Mendy som står i mål for Senegal og har hatt utbrudd i sine rekker. Motstander City må klare seg uten Riyad Mahrez. Ja, i tillegg til alle med korona selvsagt.

[ United-sjefen tror Ronaldo spiller mot Villa ]

Det er intet nobelt med toppidrett. Og slettes ikke i fotballen. Og her ligger litt av problemet. I en idrett der det er et poeng å jukse litt, tøye reglene og gjøre alt for å vinne står ikke moral og etikk særlig høyt.

Dette er altså de samme klubbene som lar spillerne ty til filming, prøver å påvirke dommeren og drøyer tiden. De kaster seg og spiller skadet i det som ofte ser ut til å være enorme smerter. Men rett etterpå er han jaggu like kvikk gitt. Vi er blitt vant til at alle klubbene i Premier League framstår som juksemakere på banen, og det mens alle ser det på TV.

Det burde være opplagt at de samme klubben ikke kan selvrapoportere om hvorvidt en spiller er tilgjengelig eller ei. Fristelsen er for stor. For mye står på spill. Klubbene er rett og slett ikke til å stole på. Men enn så lenge er det klubbene som bestemmer.

Det er omtrent som om en kamp skulle spilles uten dommer det. Hvor mange spark på ballen hadde det blitt før det hele hadde endt i slagsmål? Det hadde blitt fullstendig kaos. Ja, omtrent som det kaoset som nå råder i Premier League.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen