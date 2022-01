Klart for tredje krisebølge

Jonas Gahr Støre pleier ikke å si «helg». Han sier «weekend». Nå for tiden går det mest i Viken.

Bråket rundt oppløsningen av gigantfylket er det største av flere problemer regjeringen står i. Trøbbelsakene har mutert, og en ny krisebølge skyller inn over Jonas Gahr Støres prosjekt.

Den første krisebølgen besto av selvpåførte problemer. Det rødgrønne prosjektet kollapset på Hurdal med SVexit. Deretter fulgte skandalen knyttet til stortingspresident Eva Kristin Hansens pendlerbolig. Til sist kom et budsjett som ikke leverte på flere av Aps viktigste valgkampsaker. Støre og Arbeiderpartiet har ingen andre å skylde på for disse sakene enn seg selv. De hadde ikke behøvd å oppstå, og da de først gjorde det, ble de dårlig håndtert.

Det er interessant at to av Aps fremste statsråder er villige til å forsure samarbeidsklimaet i regjeringen de selv sitter i.

Andre krisebølge var av en litt annen karakter. Den skyldtes hendelser utenfor regjeringens kontroll: strømpriser og omikron. Begge to kunne ha blitt vinnersaker for en handlekraftig og offensiv regjering. I stedet ble det for mye famling og for langsom reaksjonsevne for det ferske mannskapet.

Nå er vi inne i tredje krisebølge. Den kjennetegnes av økt splittelse mellom Sp og Ap.

[ Hvis du ikke er villig til å kjempe for rettighetene dine, så har du ingen. ]

Senterpartiets aller mest forpliktende valgløfte var oppløsning av sammenslåtte fylker. De to viktigste regionene har hele tiden vært Tromsø/Finnmark og Viken. I valgkampen stilte Jonas Gahr Støre seg bak det samme løftet. Men lokalt i Viken er det full splid i Ap. Østfold og Buskerud vil løse opp. Akershus vil beholde Viken, til tross for at de sitter i regjering med et parti som har «-nær folk» som sitt slagord. Det burde jo gi en pekepinn på hvor ekstremt viktig dette er for Senterpartiet.

I styret i Akershus Ap sitter to statsråder og én statssekretær: utenriksminister Anniken Huitfeldt, kunnskapsminister Tonje Brenna og statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Næringsdepartementet. Dette styret har fått Akershus Ap med seg på å si nei til oppløsning av Viken.

Det er interessant at to av Aps fremste statsråder er villige til å forsure samarbeidsklimaet i regjeringen de selv sitter i. Fra Senterpartiet er reaksjonene ikke til å misforstå; Hvis Arbeiderpartiet faller dem i ryggen i Viken, viser det at Ap ikke står ved inngåtte avtaler. Da er det heller ingen grunn til at Senterpartiet skal holde ord på andre punkter i Hurdalsplattformen, og de kan fristille sin stortingsgruppe når det skal voteres over saker som Ap vant og Sp ga seg på i regjeringsforhandlingene.

Hvis målet er å bygge et lag, skape tillit mellom Ap og Sp og bygge opp Jonas Gahr Støre som en solid statsminister som holder ord, er det helt uforståelig at to av statsrådene hans opererer slik Huitfeldt og Brenna gjør i Viken. Hvis målet er å svekke regjeringen og Støre, og å framskynde en ny lederdebatt i Ap, blir det litt mer forståelig. Støre får vel bare håpe på at det ikke er tilfelle.

Antydningene om kokkelimonke i ansettelsen av ny sentralbanksjef rammer der det gjør aller mest vondt. Midt i vanlige folk-retorikken.

Samtidig er det full splittelse i regjeringen i på et annet punkt, også. Den viktigste satsingen på grønn industriutvikling vil skje gjennom utvikling av store havvindprosjekter. Mye tyder på at en slik utbygging ikke vil være mulig å realisere uten at det går kabler fra havvindparkene både til Norge og til utlandet – såkalte hybridkabler. Det mener i alle fall industrien, og Ap er enig. Men Senterpartiet er sterkt imot. De mener at dette i realiteten er utenlandskabler. Og der er Hurdalsplattformen ikke til å misforstå, det skal ikke legges en eneste en i denne stortingsperioden.

Høyre er i ferd med å gjøre det til fast tradisjon å kjøre fram denne saken i Stortingets spontanspørretime. Onsdag sto Høyre-leder Erna Solberg i spissen for et nytt angrep. Hennes enkle og klare spørsmål var «om statsministeren kan oppklare om Hurdalsplattformens omtale av utenlandskabler setter en stopper for hybridkabler knyttet til havvind?».

Det kunne ikke Støre. Regjeringen har foreløpig ikke klart å bli enig med seg selv. Selve adelsmerket på Aps klimapolitikk er å bygge ny, grønn industri som omstiller arbeidsplasser, økonomi og infrastruktur fra fossil til fornybar. Det er et svært ambisiøst prosjekt, og helt vesentlig å realisere for at Støre skal lykkes som statsminister. Hvis det mislykkes på grunn av intern uenighet, er det bare å si seg enig med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, det vil være en tragedie.

Oppå alt dette kommer ukas store snakkis. Antydningene om kokkelimonke i ansettelsen av ny sentralbanksjef rammer der det gjør aller mest vondt. Midt i vanlige folk-retorikken.

Resultatet ser vi på meningsmålingene. Trenden for både Ap og Sp er kurver som stuper så bratt at man tar seg i å ønske det var grafer over antall innleggelser på intensivavdelingene. Ap jublet over sitt nest dårligste resultat siden andre verdenskrig valgnatta, da de fikk 26,3 prosent av stemmene. Håpet var at det skulle være et utgangspunkt for å løfte seg mot nye høyder fra regjeringskontorene. I stedet er de tilbake til krisenivået fra januar for ett år siden.

Veien ut av dette er ganske åpenbar. Regjeringen må finne fram de gode sakene, de store prosjektene den gikk til valg på, og lykkes med dem. Torsdag morgen presenterte næringsminister Jan Christian Vestre, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna den såkalte Norges-modellen – regjeringens planer for en storrengjøring i norsk arbeidsliv.

Det ble ikke mye omtalt, men det var en viktig nyhet, og et kjerneeksempel på saker som kan få Ap på offensiven igjen. Det er bare det, at de tre statsrådene også er de tre heteste kandidatene til å delta i en framtidig lederstrid den dagen det blir aktuelt å finne en arvtaker etter Jonas Gahr Støre.

Sannsynligvis skal de gjennom en runde med opprivende nestlederstrid før den tid. Og med det er det bare å ønske god weekend, og god Viken.

